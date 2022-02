Tunnel delle Ferriere: dopo i disagi da Brignole la navetta per il capolinea provvisorio delle corriere - Genova 24

Genova. Un bus navetta di Amt da domani mattina partirà alle 5,30 da Brignole per raggiungere Prato, dove da oggi è stato spostato il capolinea della la linea 715 per Chiavari, permettendo in questo modo ai passeggeri genovesi di poter raggiungere in tempo scuola e lavoro.

Questa è la novità messa in campo dall’azienda di trasporto pubblico per venire incontro ai disagi provocati dallo spostamento, temporaneo, della linea pensato per ovviare al percorso necessario più lungo relativo alla chiusura per lavori del tunnel delle Ferriere.

La modifica è stata messa a punto questo pomeriggio grazie all’interessamento, e al pressing, di Paola Santostefano, residente di Marassi, i cui figli, visto il nuovo assetto non avrebbero potuto raggiungere in tempo la scuola dove sono iscritti per almeno 40 giorni.