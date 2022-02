Tunnel delle Ferriere, da lunedì scatta la chiusura. Disagi per il trasporto pubblico: "Mettete delle navette" - Genova 24

Genova. Lunedì mattina arriva il grande giorno, grande inteso per la dimensione dei disagi che arriveranno con lui: con la prossima settimana, infatti, inizieranno i lavori di manutenzione urgente e straordinaria del tunnel delle Ferriere, la galleria Taviani, che collega la Val Bisagno alla Fontanabuona. Quaranta giorni di lavori per mettere in sicurezza un traforo fondamentale per la viabilità delle due vallate.

E i disagi saranno tanti e immediati: per collegare le due valli sarà percorribile la provinciale che passa da Boasi, più stretta e più lunga, che ‘peserà’ almeno 30 minuti sulle tempistiche di viaggio. Ma non solo: anche il servizio di trasporto pubblico che attraversa le vallate sarà rimodulato, in attesa della seconda fase dei lavori che garantirà almeno un passaggio a senso unico alternato.

“Considerando che la galleria Taviani è strategica per i collegamenti tra Genova e la Val Fontanabuona, e l’alternativa è costituita dalla strada provinciale SP77 di Boasi, poco adatta al transito di mezzi pesanti, per la prima fase di chiusura totale è stata ipotizzata la seguente soluzione – scrive Città Metropolitana in una nota stampa – la linea 715 manterrà gli orari attuali ed ovviamente, per quanto riguarda l’organizzazione, saranno altrettanto mantenuti i turni dei mezzi e del personale, e questo sarà possibile effettuando una piccola modifica sul capolinea genovese, ovvero le linee che oggi collegano Chiavari a Genova Brignole FS varieranno limitandone l’arrivo a Genova Prato. Dal capolinea di Genova Prato sarà poi subito possibile utilizzare i mezzi del servizio urbano senza alcun sovrapprezzo rispetto al titolo di viaggio provinciale utilizzato”.

“Contestualmente, al fine di ridurre le possibili problematiche legate al transito dei bus che potrebbe incrociarsi con quello dei mezzi pesanti sulla strada provinciale SP77, il flusso di questi sarà regolato da sensi unici alternati nei punti più critici tra l’abitato di Boasi e la località di Sottocolle, utilizzando quattro movieri coordinati da un responsabile dell’azienda di trasporto. Saranno inoltre utilizzati alcuni autobus privati per integrare il servizio di linea, ma è comunque importante sottolineare che rimarranno invariati i servizi scolastici della Fontanabuona”.

Una soluzione, questa, che però non evita disagi: la linea 715, infatti, raccoglieva molti studenti e molti pendolari lungo il tragitto urbano tra i quartieri soprattutto di Marassi e Molassana, che da lunedì dovranno anticipare la propria uscita per affrontare le strade cittadine per recarsi al nuovo capolinea.

“Un meccanismo che non è sostenibile per i ragazzi e le famiglie – ci scrive Paola Santostefano, residente a Marassi e madre di due studenti che ogni giorno prendono il 715 per recarsi alla San Salvatore di Cogorno – abbiamo già pagato i nostri abbonamenti, e con il cambio di capolinea siamo tagliati fuori dal servizio. Servono delle navette che partano almeno da Marassi con gli stessi orari di prima, oppure un servizio dedicato per gli studenti che intraprenda il tragitto passando dall’autostrada“.

“Le modifiche alla linea sono state prese in accordo con tutte le istituzioni – spiega Claudio Garbarino – ci rendiamo conto del disagio e ci mettiamo a disposizione per eventuali modifiche. Prenderemo in considerazione tutte le proposte che ci arriveranno per cercare di migliorare ulteriormente il servizio in questa situazione di emergenza”.