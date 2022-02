Tunnel delle Ferriere, confermati i tempi per la chiusura dal 21 febbraio: possibili disagi per i mezzi pesanti - Genova 24

Genova. Confermati i tempi per la chiusura del tunnel delle Ferriere a partire da lunedì 21 febbraio.

Pur in presenza delle difficili condizioni atmosferiche degli ultimi giorni, non si sono registrati ritardi sulla tabella di marcia di ANAS, che sta ultimando la viabilità alternativa prima della chiusura della galleria Taviani prevista per il giorno 21 febbraio 2022 a partire dalle ore 6 del mattino.

Le asfaltature della strada provinciale 77 di Boasi, alternativa naturale al tunnel, sono in via di completamento da parte della stessa Anas, che aveva inizialmente temuto per l’improvvisa discesa termica e le precipitazioni registrate, ma che proprio in queste ore ha confermato il rispetto dei tempi previsti per la chiusura del tunnel delle Ferriere.

Sulla strada statale 45 sono contestualmente ancora attivi alcuni lavori Anas sul ponte di Traso, regolati da un semaforo, ma quest’ultimo verrà eliminato prima della chiusura del tunnel, si ricorda però che su tale ponte resterà presente il limite di carico a 19 tonnellate.

Altrettanto non sarà possibile, per i mezzi pesanti, l’utilizzo della SP 82, ed a tale proposito si sta rafforzando la segnaletica di preavviso, sia lato Ferriere, che lato Bargagli.

Ricordiamo infine che secondo il cronoprogramma ANAS, ai i 40 giorni di chiusura totale necessari per le opere sul piano stradale all’interno della galleria Taviani, seguirà, per il restante periodo dei lavori, la riapertura diurna della stessa a senso unico differenziato, con chiusura notturna nella fascia oraria dalle ore 20 alle ore 6.