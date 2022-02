Tunnel delle Ferriere chiuso, in arrivo chiusure della A12: il sindaco di Cicagna scrive al prefetto - Genova 24

Genova. Non solo il tunnel delle Ferriere chiuso per 40 giorni, ma nuovi cantieri notturni sulla A12 con tanto di chiusure e stop al traffico. Questa la notizia che arriva dal sindaco di Cicagna Marco Limoncini, che in una lettera al prefetto mette in allarme le istituzioni per una situazione decisamente a rischio per i cittadini della Fontanabuona.

Secondo quanto saputo “per vie non istituzionali” dal primo cittadino del piccolo comune dell’entroterra, infatti, nelle prossime settimane potrebbe crearsi seri problemi per la sicurezza della vallata, di fatto quasi isolata per quanto riguarda le emergenze: “Non solo. Il servizio di elisoccorso notturno sarà operativo solo a giugno, con grave difficoltà nel raggiungere i presidi ospedalieri genovesi”.

Per questo motivo nella missiva, indirizzata anche al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, viene fatta richiesta di posticipare i cantieri in autostrada e di attivare già dal prossimo lunedì il servizio di soccorso notturno.