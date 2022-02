Truffa, corruzione e sottrazione di cadavere: ecco l'impresa 'parallela' del comunale finito ai domiciliari - Genova 24

Genova. Ripetute assenze dal lavoro per andare a far spesa o andare al ristorante con la sua compagna e ‘complice’, truffa, corruzione, falso ideologico e sottrazione di cadavere.

Sono queste le gravi accuse mosse dalla procura e dal gip di Genova nei confronti di F. M, 61 anni, dipendente comunale in servizio al cimitero della Castagna (con la qualifica di pubblico ufficiale) che era già stato sospeso dal lavoro insieme alla compagna al termine della prima fase delle indagini. Anche lei questa mattina sarebbe stata raggiunta dall’ordinanza del gip Claudio Siclari degli arresti domiciliari, ma è deceduta una settimana fa.

Con la donna, dipendente di Amiu e distaccata al cimitero della Castagna, aveva messo su una vera impresa parallela, con tanto di ufficio chiuso a chiave e, a chi si rivolgeva a lui per chiedere particolari servizi, come il trasferimento dei resti di un congiunto da un cimitero a un altro, diceva di non parlare con nessun altro dipendente e si faceva pagare in contanti creando un danno all’erario del Comune.

L’indagine della sezione di pg della polizia locale è dettagliata e meticolosa ed era partita proprio dalle assenze dal lavoro: con appostamenti e l’installazione di telecamere i vigili della pg avevano ricostruito i movimenti dei due.

Nel solo periodo di indagine, tra aprile e ottobre 2021, sono risultate circa 18 ore di assenza in mezzo all’orario di lavoro per l’uomo e tre volte tanto per la donna, che lui accompagnava a casa e poi a fine turno ne timbrava il badge.

Da quando la compagna era riuscita a farsi distaccare al cimitero il 61enne l’aveva messa nel suo ufficio a cui, come spiega il gip dell’ordinanza, gli altri dipendenti non potevano accedere.

Grazie a testimonianze e interrogatori, compresi i parenti che si erano rivolti direttamente al 61enne, sono stati ricostruiti diversi episodi in di trasferimenti di salme senza autorizzazioni (che scattano dopo il pagamento attraverso il sistema pubblico di ‘pago pa’) e addirittura la cassetta con i resti di un congiunto consegnata a mano fuori da un piccolo cimitero dell’alessandrino, previo il pagamento in contanti di 1500 euro.

Non solo. Gli investigatori hanno scoperto che il 61enne, l’unico che nel cimitero della Castagna aveva la qualifica di escavatorista e quindi doveva procedere alle esumazioni (prevista a 10 anni dall’inumazione a meno di richieste specifiche dei congiunti) per trasferire i resti nell’ossario generale, non lo faceva. Per la procura e per il gip che ha firmato l’ordinanza questo comportamento configura il reato di sottrazione di cadavere alle altrui ricerche.