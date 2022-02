Trofeo Aragno: conclusa con successo l'edizione della ripartenza - Genova 24

Genova. È la Sisport a portarsi a casa il Trofeo Aragno, seguita da Genova Nuoto My Sport, SSV Bozen e, subito sotto il podio, Centro Nuoto Torino e Aragno Rivarolesi. I primati si contano sulle dita di una mano ma non importa: lo scopo era un altro, esserci.

Tanto reale con circa duemila presenze gara, cinquecento atleti ed una trentina società provenienti da tutta Italia, ma anche virtuale con il saluto prezioso di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, l’intervista a Matteo Restivo, Filippo Megli, Lorenzo Zazzeri, Alberto Razzetti, promesse e applausi.

Di questi tre giorni restano i racconti e le emozioni. Alice, e tanti come lei, prima è stata in quarantena, poi ha fatto il Covid, adesso danza nell’acqua, libera, dopo così tanto tempo. Paolo è seduto sulla gradinata, sulle ginocchia ha posato il libro di inglese e prova a ripassare, ma ha il sorriso stampato sul volto. A Giorgia, dopo la gara, le sono venute le lacrime agli occhi, il suo allenatore lo ha capito ed le ha parlato, fitto, fitto. E così via, istantanee di tre giorni trascorsi alla piscina di Pra’. Vestita a festa: la musica, le luci, il ledwall, la mascotte Sguazzo, la coreografia, gli applausi, il pubblico, con capienza ridottissima ma presente, un misto di commozione e felicità, ma molto contenuta. Il sole ed il cielo azzurro sopra quella bomboniera dove chi c’era se l’è goduta e chi non c’era non ha fatto mancare il proprio saluto come il video della società toscana di Cascina.

Marco Ghiglione, direttore dell’impianto e del Trofeo, afferma: “Ora lo posso dire. Eravamo molto scettici sull’organizzazione di una manifestazione come questa completamente rivista rispetto alle norme anti Covid. Invece abbiamo fatto bene, siamo più forti per andare avanti. Da domani cominciamo a sognare la prossima edizione e a come risolvere il caro energia. I momenti emozionanti sono stati tanti, ancora una volta, la consegna delle targhe in memoria di Alessio Stefanelli, la cui mamma è mancata in questi giorni, e Mattia Medici, ma soprattutto la gioia negli occhi delle ragazze e dei ragazzi che hanno potuto vivere di condivisione e piacere. Oltre all’abbraccio del pubblico, le istituzioni non hanno fatto mancare la loro presenza, Comune, Regione, Municipio, Coni e Federazione. Anche quest’anno tutto questo è stato possibile grazie all’impegno e alla dedizione dei miei collaboratori e degli amici dell’Aragno. La sinergia con il territorio ha funzionato, gli atleti hanno utilizzato i locali della mensa dell’istituto Ic Prà dove lo chef Dentone ha provveduto a ridare loro energia pura”.

Stefano Pitale, presidente G.S. Aragno, dichiara: “È chiaro che non possiamo fare paragoni con le edizioni passate ma le sensazioni sono state ottime. Gli atleti in vasca, l’entusiasmo, il calore del pubblico, fanno bene. Si è vista la voglia di fare festa, il tifo, a sostegno dei compagni di squadra sono indici di una partecipazione gioiosa. Per questo ringraziamo tutti coloro che sono venuti in una data, rispetto al calendario, non certamente felice. Pensiamo al prossimo anno, con la speranza che possa essere a pieno regime, senza green pass, controlli, distanza, paura. La presenza delle istituzioni ci fa ben sperare per il futuro che non sembra roseo relativamente ai costi energetici. La ricetta? L’abbassamento delle tariffe con accise ridotte oppure con aiuti per rendere gli impianti più efficienti. Sinceramente noi qui a Pra’ abbiamo già fatto tutto il possibile”.

Soddisfatto Marco Fassone, tecnico della società padrone di casa: “Dopo due anni di attesa siamo riusciti a fare gareggiare i nostri atleti nel clima di festa agonistica che è particolare del nostro Trofeo. È vero che non abbiamo fatto il botto di presenze ma per noi, in questo momento, era prioritario dare un’immagine di normalità. Ci siamo ripresi le emozioni che ci mancavano. Un ringraziamento a tutte le squadre presenti. Ai nostri ragazzi dico bravi, andiamo avanti, ora senza più interruzioni”.

