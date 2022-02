Trasta, vendita di Toshiba, Uilm: "Buona notizia, ora rilancio del sito genovese” - Genova 24

Genova. “Apprendiamo dalle agenzie di stampa che si è finalmente perfezionata la vendita del complesso aziendale Toshiba T&D a Mutares, che da oggi prende il nome di Balcke-Dürr Energy Solutions. L’azienda con sede al WTC di Genova e a Trasta passa di mano dopo una lunga trattativa iniziata mesi fa”.

“Come sindacato – dichiara in una nota stama la Segreteria UILM Genova – salutiamo con favore l’arrivo di una nuova proprietà perchè il gruppo giapponese, anche a causa dei problemi alla casa madre, aveva da tempo messo l’azienda sul pilota automatico. Adesso, per il management tedesco, arriva il difficile: rilanciare questa azienda su mercati vecchi e nuovi con investimenti e tecnologie. Una sfida complessa che noi ci aspettiamo venga colta appieno per non disperdere il patrimonio professionale della vecchia Ansaldo T&D, ma anzi per rilanciarlo”.

“Chiederemo subito ai nuovi proprietari un incontro di presentazione dove esprimeremo con chiarezza la nostra richiesta: un piano industriale serio che dia prospettiva e sviluppo ai due siti genovesi e alle 80 persone che ci lavorano. Auguriamo al nuovo gruppo dirigente buon lavoro ricordando che per la Uilm la prerogativa è la salvaguardia dei posti di lavoro e il rafforzamento del tessuto industriale della nostra città”.