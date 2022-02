Transenne, ecco perché ci sono e come funziona il servizio di Pronto intervento stradale di Aster - Genova 24

Genova. Sono tante, a volte restano per poche ore, altre volte per giorni e settimane. Sono le transenne. Spesso tema caldo di discussione e al centro di polemiche. Ma quello che c’è dietro l’installazione e la rimozione di una transenna è un processo con alcune variante e dinamiche da comprendere.

Perché la transenna?

Le transenne bianche e rosse che vediamo in città sono posizionate da un servizio di Aster denominato Pronto intervento stradale: è un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini e che Aster svolge per conto della civica amministrazione, 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, con una squadra di due persone su turni avvicendati.

Il servizio è attivato esclusivamente dalla polizia locale per segnalare qualunque situazione stradale che metta a rischio la pubblica incolumità.

In molti casi, ad esempio nel caso di sversamento di sostanze oleose, la squadra di Aster effettua il ripristino immediato delle condizioni di sicurezza, quindi procede con la bonifica e se necessario la riasfaltatura.

I dati storici dicono che, su un numero di chiamate pari a circa 4.000 all’anno, il ripristino è immediato in oltre la metà dei casi;

Negli altri casi – spiegano da Aster – l’area viene messa in sicurezza posizionando una o più transenne, in attesa del ripristino definitivo.

Questo, se di competenza comunale, viene effettuato nei giorni successivi da Aster; nel caso di competenza di terzi (ad esempio: caduta di calcinacci da cornicione, buche stradali dovute a cedimenti della fognatura) gli uffici comunali competenti provvedono a interessare il responsabile.

Quando si tratta di situazioni di competenza di terzi spesso i tempi di ripristino sono più lunghi, non consentendo per motivi di sicurezza il ritiro delle transenne da parte di Aster, con conseguente aggravio dei costi a carico della stessa azienda.

Aster non ha alcun interesse a posizionare le transenne: il Pronto intervento è retribuito sulla base di un canone annuo fisso con l’obiettivo non di vantaggi economici per l’azienda, ma di rispondere attivamente alle richieste della polizia locale per permettere alla cittadinanza, nei limiti del possibile, di vivere la città in sicurezza.

Oltre che per il Pronto intervento le transenne, di dimensioni maggiori e di colore grigio, vengono utilizzate anche per manifestazioni (fiere, partite di calcio, altri eveneti) per la sicurezza delle aree e/o per limitare l’accesso ai cittadini.