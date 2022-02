Tragico schianto in moto a 18 anni, domani l'ultimo saluto a Marco Santeusanio - Genova 24

Genova. Si terrà domani, sabato 12 febbraio, alle 11.30 nella chiesa di San Pietro alla foce in via Nizza il funerale di Marco Santeusanio, il 18enne morto una settimana fa in via Toti dopo aver perso il controllo della moto.

Il giovane, che era diventato maggiorenne da pochi giorni, era una promessa del calcio: giocava nelle giovanili del Ligorna dove il papà Giorgio allena la prima squadra. La tragedia è stata un lutto per tutto il calcio dilettantistico genovese con centinaia di messaggi di cordoglio.

E anche domani saranno moltissimi gli amici che porteranno l’ultimo saluto a Marco e si stringeranno attorno alla sua famiglia.

Questa sera intanto alle 18.15 presso le camere ardenti di San Martino ci sarà il rosario.