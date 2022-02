Traffico e cantieri, la settimana si apre in coda sulle autostrade della Liguria - Genova 24

Liguria. Anche a San Valentino la giornata inizia all’insegna delle code sulle autostrade liguri. Causa cantieri e lavori, diversi disagi per gli automobilisti in A10, A12 e A7.

In A10, al momento si è formato 1km di coda tra Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova, causa lavori. Sempre causa lavori, sono 2 i km di coda tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia.

Sulla A12, 3km di coda tra Recco e Rapallo, in direzione Rosignano, causa lavori.

Sulla A7, infine, 4km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano, sempre causa lavori.