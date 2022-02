Traffico a pedaggio in centro città, Giordano (M5s): "Bucci vuol far pagare per entrare a Genova" - Genova 24

Genova. “L’ultima sparata del sindaco di Genova ha dell’incredibile: secondo il primo cittadino, anche il nostro comune potrebbe avere la sua ‘Area C’, vale a dire una zona soggetta a pedaggio per accedere con un veicolo ad alcune aree urbane. Secondo Bucci, sarebbe dunque allo studio una “Congestion charge” sul modello londinese o milanese, ma con la differenza che la nostra sarebbe itinerante in base al traffico e all’inquinamento. Sempre secondo il sindaco, l’entrata in vigore del provvedimento sarebbe imposta dalle norme europee sul contenimento degli agenti inquinanti delle città”.

Lo dichiara il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano, che aggiunge: “Non ci risulta che ci sia una normativa in proposito. Ci sono semmai sul livello di sostanze nocive nell’aria che fissano obiettivi precisi, i quali poi necessitano l’attuazione di blocchi del traffico. Ma l’Europa non dice direttamente che si debba pagare per entrare in un centro urbano”.

“Bucci si informi. Le zone a basse emissioni non sono di competenza dell’UE e non potrebbero esserlo, proprio a causa del principio di sussidiarietà (art. 5, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione Europea). In virtù di tale principio, le decisioni devono essere assunte al livello di sovranità efficiente più vicino al cittadino. L’UE non dispone quindi di una base giuridica per imporre misure come zone a bassa emissione all’interno delle città europee e rimette tali decisioni alle autorità locali”.

“Morale: non c’è nessuna normativa UE che imponga zone a basse emissioni. C’è la normativa sulla qualità dell’aria, ma non dice che devi chiudere il traffico in centro (anche se effettivamente spesso chiudere il traffico è una misura molto efficace per la salute dei cittadini) e tantomeno che devi far pagare per entrare in città”.

“A Genova non si fa nulla per migliorare la qualità dell’aria. Abbiamo un Tpl per il quale in cinque anni non sono stati migliorati assi di forza dedicati e numero di passeggeri. L’unica azione è stata vietare alle vespe storiche di accedere al centro storico, mentre le navi in porto accendono generatori da megawatt altamente inquinanti. Non è imponendo l’ennesimo balzello, che si andrebbe a sommare ai 52 milioni di euro di multe del 2021, che si risolverà lo status quo. A meno che Bucci non crede che facendo cassa, l’aria come per magia diventi salubre”, conclude Giordano.