Tour nei caruggi, arte, musica, laboratori: tutto questo è "Piazze spettacolari" e sarà sostenuto con un crowdfunding - Genova 24

Genova. Una raccolta fondi online per costruire una rete sociale tra i cittadini, offrire nuove occasioni culturali e favorire la riscoperta dei gioielli nascosti del Centro Storico genovese.

Ha preso il via il crowdfunding per “Piazze Spettacolari”, serie di iniziative multidisciplinari organizzate con il supporto diretto dei cittadini in programma tra maggio e giugno 2022 in luoghi poco vissuti del Centro Storico della Superba, come piazza delle Marinelle, piazza Tenedo, piazza Durazzo, piazza Don Gallo, piazza del Campo, piazza Coccagna e piazza dei Maruffo.

L’iniziativa è curata da Forevergreen insieme ad altre associazioni che operano nel Sestiere di Prè e nel Sestiere del Molo e rientra nei due Patti di Collaborazione “Educazione e cura tra le generazioni per uno sviluppo di comunità” e “Laboratori del Fare nel Ghetto” e nel Patto di Sussidiarietà “Nuovo Sestiere del Molo”, siglati tra Comune di Genova, associazioni ed enti del territorio e cittadini per la riattivazione del centro storico nell’ambito del Piano Caruggi. “Piazze Spettacolari” è supportata dal progetto “Crowdfunder 35” sostenuto dalla Fondazione CRT di Torino.

Musica dal vivo, laboratori, installazioni artistiche, tour guidati tra i caruggi, spettacoli di recitazione e improvvisazione, degustazione di vini e sapori del territorio, in programma in sette piazze del Centro Storico tra maggio e giugno 2022. «“Piazze spettacolari” – spiega Alessandro Mazzone, direttore di Forevergreen – non è solo un palinsesto di eventi e iniziative in programma da maggio a giugno.

È un progetto che coinvolge direttamente i cittadini con un obiettivo ben preciso: riportare cultura e socialità dopo due anni non semplici, cercando di creare una rete tra cittadini, realtà del territorio e Amministrazione pubblica, nell’ottica di promuovere attivamente e valorizzare gli scorci di uno dei centri storici più belli d’Europa». La modalità è semplice: una raccolta fondi online, disponibile sulla piattaforma Eppela.

«Il Piano Caruggi – aggiunge l’assessore al Centro Storico del Comune di Genova Paola Bordilli – è un progetto aperto al contributo di cittadini, associazioni ed enti che abbiano il comune obiettivo di rigenerare, a 360 gradi, il Centro Storico. “Piazze Spettacolari” ben si inserisce nel solco del lavoro sul territorio facendo rete, riscoprendo i valori dell’essere una comunità orgogliosa del proprio patrimonio e pertanto impegnata nella sua valorizzazione e rivitalizzazione. Il restyling avviato dalla nostra amministrazione di molte piazze a Prè, Maddalena, Ghetto, Sestiere del Molo e l’attivazione dei Patti di collaborazione e di Sussidiarietà hanno come obiettivo quello di restituire spazi da troppi anni lasciati vuoti per riportarli a essere vivi e vissuti come patrimonio di tutti i genovesi».

«La somma raccolta attraverso il crowdfunding – prosegue Mazzone – è fondamentale da un lato per promuovere nuove relazioni di comunità e dall’altro per sostenere le realtà che quotidianamente contribuiscono alla valorizzazione e alla rigenerazione del Centro Storico». Ma non solo: chi decide di contribuire lo può fare in diverse modalità ottenendo, in base alle dimensioni della donazione, diverse “ricompense” come illustrazioni personalizzate, cene, degustazioni di vino o tour guidati tra i caruggi.

Tra le realtà che hanno scelto di collaborare al progetto “Piazze Spettacolari!” sono presenti Il Melograno (Società Cooperativa Sociale), APS Centro Storico Ragazzi, la Comunità S. Benedetto al Porto APS, la Cooperativa Sociale Il Ce.Sto, Suq Festival e Teatro Associazione culturale IS ETS, Agorà (Società Cooperativa Sociale), La Comunità (Società Cooperativa Sociale), Fondazione Auxilium, ISCUM Istituto di Storia della Cultura Materiale APS, Comitato Via del Campo, Basilica delle Vigne, AFET Aquilone Onlus, Associazione Compagnia Teatro Scalzo, Fondazione Cepim Onlus, Agesci Liguria, Circolo Arciragazzi Vega APS, 5678 Studio APS ASD e il Comitato Spontaneo di Santa Brigida.

Le modalità per sostenere l’iniziativa sono diverse, e ciascuno può scegliere quella che preferisce. Con ciascuna donazione sono comprese diverse “ricompense”:

Donazione da 10 euro: 1 consumazione (vino, birra, succhi, etc) durante 1 degli eventi in programma.

Donazione da 25 euro: 1 aperitivo per 2 persone (drink + piattino) durante 1 degli eventi in programma.

Donazione da 50 euro: 1 consumazione (vino, birra, succhi, etc) a tutti gli eventi del progetto + 1 maglietta o 1 shopper con illustrazione degli artisti di “Piazze Spettacolari!”.

Donazione da 100 euro: 1 degustazione guidata di vini per 2 persone + 1 buono per 2 persone per partecipare a un tour dei vicoli più belli e meno conosciuti di Genova.

Donazione da 100 euro: 1 degustazione guidata di vini per 2 persone + 1 illustrazione/acquerello dell’artista presente in piazza, con possibilità di richiedere un ritratto o disegno personalizzato.

Donazione da 200 euro: 1 degustazione guidata di vini per 2 persone + 1 illustrazione/acquerello dell’artista presente in piazza, con possibilità di richiedere un ritratto o disegno personalizzato + 1 buono per una cena per 2 persone in un ristorante della zona.