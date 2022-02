Toti e il centrodestra alla resa dei conti in Liguria, Forza Italia: "Ritrovare subito l'unità" - Genova 24

“Ribadiamo e rivendichiamo con orgoglio – si legge nel documento approvato al termine della riunione del comitato regionale del partito – la centralità di Forza Italia nel quadro politico nazionale e all’interno del centrodestra. Come ha sottolineato nei giorni scorsi il presidente Berlusconi, il nostro movimento politico vuole e deve essere protagonista del rinnovamento del centrodestra alternativo alla sinistra. Un rinnovamento che non potrà non essere ispirato ai valori cardine del Ppe: europeismo, atlantismo, garantismo, liberalismo e cristianesimo. Anche gli ultimi sondaggi confermano la crescita e la centralità di Forza Italia. Del resto è proprio il nostro partito che, grazie all’iniziativa del presidente Berlusconi, ha consentito la nascita stessa del centrodestra, che senza Forza Italia non esisterebbe”.

Poi un’indiretta frecciata a Toti: “Chi in questi anni e in questi mesi, a livello nazionale e regionale – prosegue il documento – ha pensato di poter fare a meno di Forza Italia o ha addirittura provato ad annientarla, ha commesso un grossolano errore di valutazione politica e strategica, con conseguenze che sono oggi sotto gli occhi di tutti. Ma noi siamo ancora qua, come dice Vasco Rossi, con lo spirito di lealtà che ci caratterizza e con la fermezza nel voler ricostruire un’alleanza che è ancora maggioritaria nell’elettorato italiano e che ci ha consentito, in Liguria, di ottenere importanti vittorie in Regione, nel Comune di Genova e in tanti altri Comuni. È un percorso, questo – affermano ancora gli esponenti di Forza Italia – che richiede la disponibilità di tutti, non solo di Toti. Equilibrio, buon senso e rispetto del ruolo e del peso politico di ciascuno devono tornare al centro del metodo d’azione dell’alleanza, perché le polemiche e le scomuniche reciproche non portano nulla di buono per nessuno”.

“Per questo Forza Italia in Liguria chiede, da subito, una cabina di regia e di confronto con tutti i partiti e i soggetti coinvolti, per affrontare insieme tutti i temi sul tappeto e delineare un cammino comune e la linea d’azione più adeguata da mettere in campo in vista delle importanti elezioni della prossima primavera. Un cammino da condividere in maniera leale, con pari dignità per tutti. È indispensabile che il centrodestra ritrovi l’unità e che ogni partito veda riconosciuto concretamente e fattivamente il proprio ruolo. Solo così potremo venir fuori da questa situazione che non piace a nessuno, in primis ai nostri elettori”, conclude il documento.