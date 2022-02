"Toti assente 8 volte su 10 in commissione, si dimetta da assessore alla sanità". L'attacco del M5s - Genova 24

Genova. “Credo che per l’assessore in carica sia arrivato il momento di dimettersi e lasciare l’incarico a una figura competente e di alto profilo che possa essere presente e possa onorare al meglio l’assessorato più importante per la salute dei cittadini: quello alla Sanità”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, commentando i dati sulle presenze dell’assessore competente alla II Commissione dal 2020 a oggi.

“Si fa presto a fare gli onori di casa sventolando bandiere e prendendosi meriti che non so hanno. Troppo facile, poi, farlo senza rispettare gli impegni presi nei confronti del lavoro dei Consiglieri regionali, delle Istituzioni e dei cittadini. Quello che sosteniamo da tempo è certificato dai numeri: su 44 Commissioni dedicate e svolte, l’assessore Toti ha fatto registrare 8 presenze (pari al 18,2%) e ben 36 assenze (81,2%)”, conclude Tosi.