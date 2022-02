Tosi (M5s): "In Asl4 in arrivo 65 licenziamenti, notizia gravissima e inaccettabile" - Genova 24

Genova. “La notizia l’ha comunicata il collega consigliere Claudio Muzio: a breve in Asl4, perderanno il posto di lavoro 65 lavoratori. Il fatto che l’abbia data un esponente della maggioranza è ancora più preoccupante”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.

“Le criticità in Asl4 sono note da anni e le ho sempre denunciate. Ora, di fronte a questa notizia, è il momento di essere franchi, sinceri e onesti e non nascondersi dietro alle parole. Cosa sta succedendo? A causa del bilancio di previsione bocciato dalla Giunta regionale perché in netta perdita di 6 milioni di euro, si sta forse pensando di rimettere i conti in ordine lasciando a casa 65 dipendenti della società di multiservizi Markas? Lavoratori, è bene ricordarlo, che sono stati in primissima linea a combattere il Covid nei due anni drammatici della pandemia”.

“Mi unisco dunque alla richiesta del collega Muzio e come lui anche io chiedo all’assessore alla Sanità di relazionarci con urgenza sulla situazione e soprattutto di destinare qualsiasi risorsa disponibile per garantire il lavoro a queste persone”, conclude Tosi.