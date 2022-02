Torna #acquariostoryteller, 10 influencer raccontano l'Acquario di Genova - Genova 24

Genova. Dopo il successo della prima edizione, lanciata a maggio 2021, l’Acquario di Genova affida a 10 Social Ambassador, selezionati per la loro capacità di promuovere luoghi e iniziative edutainment, l’incarico di raccontare, con il loro personalissimo stile, l’impegno dell’Acquario nella salvaguardia della biodiversità, coinvolgendo le loro community dei settori family e travel.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare uno storytelling che contribuisca a promuovere l’Acquario, eccellenza del territorio, attraverso prospettive diverse e focus speciali sui progetti di conservazione e ricerca, su cui l’Acquario è impegnato da sempre.

Gli influencer, liguri e non solo, chiamati a rivestire il ruolo di Social Ambassador di Acquario in questa seconda edizione sono: Marta, Enrico, Anna e Giorgio @i_tassistro; Elisa e Stefano @piccoligrandiviaggiatori; Edoardo, Francesco, Giorgia e Sara @lacasaviaggiante; Elisabetta Frega @FreeSoulOnTheRoad; Veronica Meriggi @oggidoveandiamo; Laura Salvemini e Silvia Cassissa @inviaggioconcipeciop; Francesca Basso @viaggiochemipassa; Monica Bruni @inviaggioconmonica; Elisa Agostena @asil.e; Bianca Viola Biamonti @buonventopottery.

Ogni social Ambassador riceverà un Acquariopass nominativo – l’abbonamento annuale che permette di tornare ogni giorno in visita all’Acquario – con il quale avrà libero accesso al percorso per coinvolgere i propri follower nella quotidianità e nella straordinarietà dell’Acquario più grande d’Europa.

L’attività social degli Ambassador inizierà a marzo e proseguirà per tutto il 2022. Periodicamente, racconteranno l’attività di educazione, conservazione e ricerca partecipando alla vita dell’Acquario e alle iniziative speciali.

Si partirà con il tema dei “coralli”: l’Acquario ha acquisito negli anni un importante know-how che ha portato la struttura a riprodurre tutti gli esemplari di coralli molli e duri – in tutto oltre 2500 – ospiti nelle ventuno vasche, di cui sette espositive, senza alcun prelievo in natura. L’Acquario collabora con importanti partner scientifici con i quali sviluppa iniziative congiunte per la salvaguardia delle scogliere coralline.

La ricerca scientifica in ambiente controllato è da sempre importantissima per contribuire a sviluppare protocolli di gestione da applicare alla natura. È attraverso le conoscenze che si possono sviluppare in luoghi come l’Acquario di Genova che si può agire in maniera sostenibile per la tutela dell’ambiente naturale.

Si proseguirà nei mesi successivi con focus sulle tematiche “esplorazioni”, “tartarughe”, “squali”, “specie aliene” e “Cetacei” che offriranno l’occasione di approfondire le attività scientifiche e di conservazione tra i quali il progetto Emys e l’attività di recupero delle tartarughe marine in difficoltà, i progetti Delfini metropolitani e InterMed per la conservazione dei Cetacei, il progetto Life Elife sugli squali.

L’iniziativa rientra nella più ampia strategia social dell’Acquario di Genova volta ad aumentare la brand awareness e aumentare i volumi di conversazione sull’attività educativa e scientifica.

L’Acquario di Genova è oggi tra le destinazioni più instagrammate del nostro paese con oltre 143.000 scatti condivisi con l’hashtag #acquariodigenova e 61.500 follower sul suo profilo @acquariodigenova.