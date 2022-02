Tirapugni nella giacca, coltello e mazza nascosti sotto il sedile: genovese denunciato in Versilia - Genova 24

Genova. Viaggiava a bordo di una vecchia Fiat Uno con un coltello, un tirapugni e una mazza di legno. E’ stato denunciato per questi motivi un 45enne genovese, fermato per un controllo in una stazione di sosta nel tratto toscano della A12 all’altezza delle Versilia.

Il controllo è scattato durante la normale attività di controllo della polizia strada: durante le verifiche l’uomo si sarebbe mostrato nervoso, per cui gli agenti hanno preferito approfondire con una perquisizione personale, trovando nascosto nel giaccone dell’uomo un tirapugni e, sotto il sedile, un coltello con una lama di quasi 20 centimetri e una mazza di legno di 48 centimetri.

L’uomo è stato quindi denunciato e piede libero, mentre è scattato il sequestro per tutto l’armamentario che portava con sé e per il quale non ha saputa dare una spiegazione convincente.