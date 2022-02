Chiavari. Torna “Tipicamente Chiavari”, il Mercatino Agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari.

Appuntamento sabato 26 e domenica 27 febbraio.

Come ogni ultimo weekend del mese, lungo via Rivarola troveranno posto per due intere giornate una trentina di banchi che spaziano dai prodotti tipici a chilometro zero e indicazione geografica protetta del nostro territorio.