Terzo Valico, nel 2025 i collaudi della linea - Genova 24

Genova. “I lavori del Terzo Valico stanno proseguendo e avanzando regolarmente, al momento sono già oltre il 77%. Ragionevolmente nel 2024-2025 avremo l’ultimazione dei collaudi del tunnel dopodiché nel 2026-2027 si può arrivare ad avere il quadruplicamento della linea da Tortona”.

A dirlo Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, nell’ambito della tappa al cantiere – terza e ultima della giornata – del premier Mario Draghi, oggi in visita a Genova. “Il premier ha voluto conoscere l’avanzamento dei cantieri del Terzo Valico, è rimasto molto soddisfatto da come stanno procedendo. Ricordo non solo l’importanza dell’opera ma anche e soprattutto che su Genova e nodo saranno investiti 7 miliardi e mezzo di euro – ha aggiunto – Abbiamo quindi fatto presente oggi cosa significhi questo, in termini di connettività, non solo per Genova e la Liguria ma anche per l’intero Paese”,

Il premier, prima di recarsi al Terzo Valico è stato a palazzo San Giorgio, dove ha tenuto un discorso istituzionale e poi alla Radura della Memoria, dove ha invece incontrato i parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi.

Poi Ferraris prosegue: “Il Terzo Valico va a contribuire al processo di sviluppo in atto. È un’opera importante che ci metterà così di entrare a far parte, a pieno titolo, nel corridoio di merci che va dal Nord Europa a Genova. Questo processo è fondamentale, per la prima volta, portare le merci a Genova diventerà sempre più competitivo“. “Infatti – conclude Ferraris – l’opera permetterà di accelerare notevolmente i tempi, e risparmiare così giorni, e competere con il trasporto via mare. La conclusione dei lavori è prevista, come da programma intorno al 2024 e i collaudi nel 2025″.