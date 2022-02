Tentano di rubare un'auto parcheggiata: sorpresi e arrestati dalla polizia - Genova 24

Genova. Ha cercato di rubare un iphone ultimo modello insieme agli air-pods arrivando alle casse per circa 2 mila euro e pagando alle casse un oggetti di poco valore, ma è stato notato dal personale della vigilanza che ha chiamato la polizia. E’ successo ieri intorno all’ora di pranzo da Mediaworld, all’interno del centro commerciale della Fiumara.

Gli agenti la hanno trovato in possesso di un magnete ed una placca metallica usati per manomettere le confezioni antitaccheggio e di refurtiva, per un valore di quasi 2000 euro. L’uomo, un 33enne è stato arrestato.

Nel pomeriggio un altro doppio arresto, sempre per un tentativo di furto. Questa volta in via Rubattino dove gli agenti delle volanti, insieme agli uomini del commissariato di Cornigliano hanno sorpreso un 24enne e un 30enne che dopo aver forzato la portiera di un’auto stavano cercando di metterla in moto per rubarla.