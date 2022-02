Tempo variabile, molto instabile: fioccano gli addii e i ribaltoni sulle panchine d'Eccellenza - Genova 24

In meno di un anno, il panorama delle panchine liguri del campionato di Eccellenza è stato stravolto. Se si prende in considerazione la data fatidica dell’11 aprile 2021, quella della ripresa su base volontaria del campionato dopo la seconda ondata, davvero in pochissimi hanno resistito.

L’era dei “format” da lascia o raddoppia ha fatto vittime illustri e causato o accelerato, a seconda dei casi, la fine di sodalizi che sembravano inossidabili. Può anche essere un caso e da quando è nato il calcio “chi paga è sempre l’allenatore” ma due indizi fanno più di mezza prova e allora viene da pensare che questi tornei brevi alzino le pretese delle società (che sarà mai finire nelle prime cinque…) con conseguente voglia di cambiare quando queste non sono soddisfatte. In generale, tutti amano lasciar lavorare i mister in nome di un progetto, durante le interviste, ma all’atto pratico usi e costumi della Serie A sono altrettanto comuni tra i dilettanti.

Andando in ordine sparso e partendo dalla stagione in corso, delle dieci squadre che andranno a disputare il girone play out ben sei lo faranno con un allenatore diverso rispetto a quello che ha iniziato la stagione. Girone play out che sembra più che altro un tortura medievale, visto che anche chi arriva quarto non è sicuro di rimanere in Eccellenza e deve pregare che lassù a nessuno venga in mente di far scherzi (si parla della Serie D, niente di sacro ça va sans dire).

Vediamole. Gli ultimi due addii in ordine di tempo sono anche quelli per certi versi più clamorosi. Il Busalla ha rinunciato dopo dieci anni dieci a Gianfranco Cannistrà. Al suo posto Giorgio Lanzarone. Pure Corrado Schiazza, mister vincente apprezzato da tutti, ha dovuto abbandonare la nave Sestrese. Gli è subentrato nelle scorse ore Rossetti. Andando verso levante, bel gioco, valorizzazione e giovani (incredibile, tutti le caratteristiche dei progetti!) non sono bastati a salvare un maestro come David Cesaretti, che non sarà più sulla panchina del Rivasamba. Sulla panchina degli orange è tornato Del Nero. Terminando il viaggio sempre verso est, il Cadimare aveva dato il benservito a Bonati. Al suo posto Cenderelli. Nel savonese, il Varazze è passato da Berogno a Mazzocchi già da tempo così come l’Ospedaletti, da Biffi a Maiano. Nella griglia play off, l’Albenga sarà guidato da Ferraro, terzo mister in meno di un anno, dopo gli addii di Grandoni e di Lupo.

Le due squadre retrocesse già a febbraio, invece, non hanno mai cambiato. Luciani dell’Alassio è rimasto al suo posto e ha dovuto anche supplire alle mancanze della società cercando giocatori sui social. Sarebbe stato un eccesso di cattivo gusto allontarlo. Il Molassana sapeva fin da subito dell’impresa che si chiedeva a mister Pandiscia e ha voluto tenere fede fino in fondo alla scelta fatta in estate (le due squadre non avevano partecipato alla ripresa dello scorso anno).

Andando a ritroso, rispetto alla già citata data dell’11 aprile 2021, anche squadre di alta classifica hanno stravolto i piani in panchina. Rossetti, ora alla Sestrese, era stato sostituito da Fresia nel Rapallo Rivarolese. Non era bastata a Mario Benzi la finalissima col Ligorna per guadagnarsi la conferma alla Cairese, che ha puntato sul trio Alessi-Bresci-Battistel. A Campomorone, aveva lasciato un’istituzione come Marco Pirovano, al suo posto la toccata e fuga di Di Latte. Poi, Pirovano è tornato in società e in panchina si è seduto un suo uomo come Silvestro De Lucia. La Fezzanese è passata da Fasano a Turi.

In questi dieci mesi, gli highlander che hanno resistito ai due “format” fino a questo momento sono stati Mario Pisano (Pietra Ligure), Pietro Buttu (Finale), Alberto Mariani (Athletic Club Albaro), Claudio Paglia (Angelo Baiardo) e Giuseppe Maisano (Genova Calcio).

Non che in Serie D se la passino meglio: il Ligorna ha sostituito Monteforte con Roselli, il Sestri Levante ha sollevato dall’incarico Cammaroto puntando su Fossati e, ultima in ordine di tempo, la Lavagnese si è separata da mister Fasano.