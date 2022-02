Teglia, sfrecciano a oltre 110 km/h: ritirata la patente a due motociclisti - Genova 24

Genova. Ieri pomeriggio una pattuglia in borghese degli agenti motociclisti del nucleo polizia stradale del Reparto pronto intervento della polizia locale ha fermato due centauri che procedevano a velocità sconsiderata per le vie del quartiere Teglia. Gli agenti hanno notato i mezzi a due ruote sfrecciare in via Ugo Polonio e si sono lanciati all’inseguimento dei motociclisti indisciplinati, che evidentemente avevano scambiato le strade del centro per un circuito di motociclismo visto che superavano i 110 km/h in un’area dove il limite di velocità è di 30 km/h e numerosi sono gli attraversamenti pedonali.

Non paghi, i due hanno sorpassato – completamente contromano – numerose auto nei pressi dell’incrocio che porta a Murta, creando un evidente pericolo per i veicoli che procedevano in direzione opposta.

Uno dei centauri è stato fermato praticamente subito, il secondo è stato rintracciato poco dopo. Entrambi sono stati convocati presso gli uffici della polizia locale: a tutti e due è stata contestata la condotta spregiudicata per l’alta velocità e le sconsiderate manovre di sorpasso. Per loro, anche la decurtazione di 15 punti patente, il ritiro immediato di quest’ultima ai fini della sospensione e una sanzione amministrativa di 254 euro.