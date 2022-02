Studenti in piazza anche a Genova contro l'alternanza scuola lavoro: "Per noi giovani solo precariato e sfruttamento" - Genova 24

Genova. Studenti in piazza anche a Genova per ricordare Giuseppe Parelli e Lorenzo Lenoci, i due giovani morti nelle scorse settimane rispettivamente durante uno stage e un’esperienza di alternanza scuola lavoro.

La protesta a Genova è stata indetta dal collettivo universitario Vedo Terra e dal collettivo studentesco del liceo Colombo proprio per dire basta a un “modello di scuola e di lavoro che prefigura per i giovani solo sfruttamento e precariato” scrivono gli studenti in un volantino.

“Oggi siamo in piazza perché sono morti nel giro di un mese due ragazzi di 16 e 18 anni e non importa che si parli di stage, alternanza – spiega Anita Palermo del collettivo Colombo – si tratta sempre dello stesso sistema che consente condizioni disumane sia con le scuole che crollano a pezzi sia posti di lavoro Siamo vicini ai lavoratori e alle lavoratrici in lotta perché muoiono 3 persone al giorno sul posto di lavoro e non si può pensare di vedere le cose a compartimenti stagni, la scuola e il lavoro sono vicinissimi”.

Sull’alternanza la studentessa aggiunge: “E’ un sistema che per chi frequenta il liceo, magari consente di vedere come funziona l’università e può essere anche formativo, ma chi frequenta un tecnico o un professionale è costretto a fare stage con aziende private che utilizzano la scusa della formazione per sfruttare gli studenti senza pagarli”.

Dopo un presidio sotto la Prefettura gli studenti, circa un centinaio, hanno dato vita a un piccolo corteo fin sotto la sede di Confindustria.