Studente morto a 16 anni, venerdì presidio a Genova: "Basta stage e alternanza scuola-lavoro" - Genova 24

Genova. Nuovo presidio in piazza a Genova contro alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini. A organizzarlo sono il collettivo Vedo Terra e il collettivo Colombo, col supporto dell’Usb Liguria, dopo la morte lunedì scorso del 16enne Giuseppe Lenoci, coinvolto in un incidente stradale mentre faceva uno stage in una ditta di termoidraulica nel Fermano. Meno di un mese prima aveva perso la vita il 18enne Lorenzo Parelli, schiacciato da una putrella nei pressi di Udine.

L’appuntamento è venerdì 18 febbraio alle 10.00 in largo Lanfranco di fronte alla Prefettura.

“Sono pietosi i discorsi istituzionali dove si incrimina la mancanza della sicurezza sul lavoro, dove il ministro Bianchi addirittura parla di superamento della alternanza scuola-lavoro – accusa l’Usb Liguria -. La verità è che i giovani sono un’ ottima manodopera per le aziende, e se ancora studenti diventano un vero affare. Dietro ad uno stage o all’alternanza scuola-lavoro c’è il reclutamento di una manodopera a costo zero, nella stessa maniera per cui dietro ad un contratto a chiamata o ad un apprendistato vi è un becero sfruttamento, organizzato dal governo per favorire i padroni. E oggi si muore a 16 anni di lavoro. Vergogna”.

“Esigiamo l’abolizione della alternanza scuola-lavoro e di tutte le altre forme di sfruttamento quali stage e forme contrattuali annesse come l’apprendistato ed il tirocinio. Esigiamo le dimissioni del ministro Bianchi. Rivendichiamo con forza la necessità di inserire il reato di omicidio sul luogo di lavoro”, conclude il sindacato.