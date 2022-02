Stop green pass: Israele e Svizzera tolgono l'obbligo - Genova 24

Tel Aviv. Era stato uno dei primissimi paesi al mondo a introdurlo, e ora è tra i prim ad eliminarlo. Parliamo di Israele che da ieri ha tolto l’obbligo per i suoi cittadini, decidento per lo stop green pass per entrare in praticamente tutti i luoghi pubblici. L’annuncio è arrivato dal primo ministro israeliano Naftali Bennett, che ha spiegato come il picco nel paese è stato raggiunto a gennaio, con la variante Omicron, e da li è stato un continuo calo, che oggi ha portato a questa progressiva eliminazione delle restrizioni.

Decisione simile anche per la Svizzera, dove saranno revocate la gran parte delle restrizioni legate al Covid: a partire da oggi, infatti, non saranno più necessarie mascherine e green pass per accedere a luoghi pubblici al chiuso come negozi, bar, ristoranti, musei e strutture pubbliche. Inoltre tutte le misure sanitarie in ingresso sul territorio nazionale saranno abolite.

Ma qual è la situazione in Europa? Sono molti i paesi, infatti, che stanno allentando le normative di controllo sanitario e sociale, mettendo in calendario importanti tasselli per un ritorno alla normalità, se possibile. Da oggi in Olanda sarà revocato il coprifuoco imposto alle 10 per i locali pubblici, e dal 25 febbraio addio a mascherine e stop green pass.

In Francia, le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie da inizio febbraio, e dal 28 di questo mese non serviranno neanche nei locali al chiuso, in presenza di green pass, come riportato dall’agenzia stampa Asknews. Il lasciapassare sanitario, però, resterà in vigore almeno fino a metà marzo, quando potrebbe essere necessario solo per alcuni luoghi particolarmente a rischio.

Nel Regno Unito, dove l’allentamento delle misure con lo stop green pass e dell’uso delle mascherine è già scattato a metà gennaio, il primo ministro Boris Johnson è intenzionato a eliminare ogni altra restrizione anti Covid il prima possibile: il prossimo 21 febbraio sarà presentato il piano di ‘Covidexit’, gestendo il virus come endemico e non più pandemico.

Quasi tutte le restrizioni sono state eliminate in Spagna, dove le discoteche riaprono questa settimana senza limite di orario e senza obbligo di esibire la certificazione Covid all’ingresso. Avanti nelle revoche anche tutti i paesi dell’area scandinava, con la Danimarca che dal 1 febbraio ha tolto l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e nei luoghi al chiuso (all’aperto non fu mai posto), e con lo stop green pass per accedere discoteche, caffè e ristoranti.

Anche in Svezia il Covid non è più considerato una minaccia per la società, e i locali hanno ripreso gli orari pieni, senza necessità di certificato sanitario, come in Norvegia, dove non ci sono più restrizioni di sorta e dove solo gli adulti sintomatici devono fare tamponi e l’isolamento dei positivi passa dall’essere un obbligo a una semplice raccomandazione.

Più indietro la Germania, che ha fissato nel 20 marzo la data per avviare il piano di rilascio delle restrizioni, in accordo tra governo federale e i presidenti dei land tedeschi. Secondo la prima bozza, entro questa data tutte le maggiori misure protettive potrebbero essere riviste, green pass compreso, anche se è probabile che resti in vigore l’uso della mascherina nei luoghi pubblici al chiuso.

Solo il nostro paese, quindi, al momento non ha ancora messo a punto una strategia definita di uscita dall’emergenza, che resterà in vigore fino al 31 marzo, anche se non è chiaro cosa resterà in vigore in termini di obblighi, nonostante sempre più esperti stiano spingendo per una nuova stagione di ‘convivenza’ con il virus.