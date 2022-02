Stipula un contratto per l'elettricità del caravan a nome di un'altra donna: denunciata 30enne - Genova 24

Genova. Bolletta energetica alle stelle ma in questo caso l’inflazione non c’entra. E quando la donna, una 45enne genovese, si è accorta di essere intestataria di un contratto per la corrente di un caravan, ha sporto denuncia ai carabinieri.

I militari della stazione di Molassana, al termine delle indagini, hanno così denunciato per sostituzione di persona e truffa, una 30enne senza precedenti.

La donna, che vive su un caravan che si muove per tutto il Nord Italia tra circhi e spettacoli, aveva intestato il contratto all’ignara genovese che si è ritrovata un debito di oltre 30 mila euro.