Stanziati fino a 25.000€ per l'avvio di strutture ricettive del Piemonte - Genova 24

Weekend fuori porta, ferie in anticipo, gite in mezzo alla natura.

Con l’arrivo di marzo, si può dare il via alla stagione dei piccoli viaggi, quando le temperature iniziano ad alzarsi e le giornate si fanno più lunghe.

A prepararsi, non saranno solo le persone e i loro bagagli, ma anche gli imprenditori e le attività del settore alberghiero e turistico.

Per affrontare al meglio la stagione 2022, la Regione Piemonte ha deciso di investire nell’apertura di nuove realtà imprenditoriali del settore ricettivo, attraverso un contributo che può raggiungere fino a 25.000€ per chi deciderà di presidiare le zone montane.

Ma chi potrà ottenere questi fondi?

Chi deciderà di aprire un esercizio destinato alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino prodotti locali regionali, ma anche attività extralberghiere come affittacamente, bed & breakfast, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici e alpini.

