Stanza del Cinema: il 7 febbraio al Ducale si parla dei titoli di gennaio e dei papabili agli Oscar - Genova 24

Nuovo appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (Sncci) in accordo con la direzione del Ducale.

Lunedì 7 febbraio alle 17.30, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra), Francesca Felletti e Furio Fossati parleranno dei principali titoli usciti nel mese di gennaio e nella prima settimana di febbraio: dalla Mostra di Venezia arriva America Latina, opera terza dei fratelli d’Innocenzo, da Cannes È andato tutto bene, del prolifico François Ozon; a tre anni dal suo passaggio alla Croisette, infine, un ritardatario di lusso, Tiepide acque di primavera di Gu Xiaogang.

Alla vigilia dell’annuncio delle candidature agli Oscar, saranno trattati anche titoli papabili alla statuetta, dai biopic Una famiglia vincente e Gli occhi di Tammy Faye, che presentano Will Smith e Jessica Chastain nella corsa dei migliori interpreti protagonisti, al nuovo adattamento de La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, firmato da Guillermo del Toro.

Infine, due uscite di carattere eccezionale: Quel giorno tu sarai di Kornél Mundruczó, distribuito in occasione della Giornata della Memoria, e l’anteprima di Ennio, omaggio di Giuseppe Tornatore al maestro Morricone, amico e decennale collaboratore.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e secondo lunedì del mese, per parlare dei titoli in usciti in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte: il 14 febbraio, Juri Saitta celebrerà, nel centenario della sua nascita, la produzione del cineasta statunitense Arthur Penn, figura chiave di quel momento di transizione che traghettò la produzione USA dall’era dello studio system al fermento autoriale della Nuova Hollywood.