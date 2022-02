Staglieno, residenti contro il parcheggio di interscambio: "Le nostre case non varranno più nulla" - Genova 24

Genova. Il progetto degli assi di forza del trasporto pubblico genovese, che porterà filobus e autobus elettrici lungo le direttrici principali della città, continua a far discutere. Dopo la battaglia dei residenti di Quarto, che hanno ottenuto dal Comune lo spostamento della futura rimessa da via delle Campanule all’ex stadio Carlini, i malumori crescono adesso in Valbisagno per il nuovo parcheggio d’interscambio da 641 posti che sorgerà sull’attuale deposito di via Bobbio a Staglieno. Di fatto si tratterà di un nuovo edificio alto come un palazzo di cinque piani che occluderà le finestre delle case di via Vecchia e della parte bassa di via delle Ginestre.

“Se costruiranno la nuova rimessa così come appare dai progetti avremo un muro davanti e le nostre case non varranno più nulla – spiega Raffaella Capponi, residente che sta raccogliendo il malcontento di altri cittadini della zona -. Io l’ho acquistata tramite un mutuo e ne ho acceso un altro per la ristrutturazione, se avessi saputo di questo progetto non l’avrei fatto. Nessuno vuole andare contro a prescindere, ma avremmo voluto almeno che ci illustrassero i pro e i contro. Per ora vediamo solo aspetti negativi: il parcheggio porterà traffico, caos e puzza di smog”.

Il progetto prevede la demolizione e la ricostruzione della rimessa Amt e dei locali di servizio sul lato di via Vecchia. Lungo questa stretta strada verrà costruita anche una nuova palazzina che ospiterà uffici, locali tecnici, bagni e spogliatoi per il personale del deposito. Nella relazione si parla di “esproprio e demolizione” di alcuni edifici a destinazione residenziale, ma non si indica quali sono. Sopra queste strutture, in gran parte corrispondenti al volume già esistente, verranno aggiunti due piani adibiti a parcheggi per un totale di oltre 15 metri di altezza: il terzo livello coinciderà con la copertura. Per entrare e uscire ci sarà una rampa elicoidale accessibile da via Bobbio sul lato Nord. Il rivestimento del park sarà in frangisole di laterizio smaltato in modo da nascondere le auto alla vista consentendo però la ventilazione.

“L’impatto della nuova struttura nei confronti degli edifici esistenti che si affacciano su via Vecchia viene mitigato dalla presenza al primo livello del parcheggio multipiano di un’ampia vasca verde piantumata con alberature di media grandezza e ricoperta da rampicanti che si sviluppano nelle diverse direzioni lungo la parete esterna della rimessa”, si legge nella relazione presentata dai progettisti. La preoccupazione però cresce tra la gente di Staglieno, non solo perché il nuovo edificio toglierà la luce a molti appartamenti ma perché il timore è quello di un peggioramento complessivo della qualità della vita causato dall’aumento del traffico.

L’opera è in fase di progettazione esecutiva. A vincere l’appalto integrato, che comprenderà anche i lavori sulla rimessa delle Gavette (che ospiterà proprio i nuovi mezzi elettrici), è stato il raggruppamento Arco Lavori-Cosedil-Gemmo con un prezzo finale di 58 milioni. Il cantiere a Staglieno, da quanto si apprende, dovrebbe aprirsi verso fine anno. “Avevamo chiesto di incontrare l’assessore Campora per farci spiegare – racconta ancora Capponi – ma l’appuntamento previsto per il 2 febbraio è stato annullato. Non capiamo il perché di questo atteggiamento”.

“Una storia già vista, purtroppo – interviene Roberto D’Avolio, presidente del Municipio Media Valbisagno -. Sono mesi che chiediamo un incontro pubblico con i residenti. Anche all’aperto, se necessario. Siamo fermamente convinti che, anche se un progetto ha un’importanza strategica rilevante per la città, la partecipazione e il confronto con i cittadini siano essenziali e facciano parte del buon agire politico. Mi spiace constatare nuovamente che questa amministrazione tenda sempre a fare tutto sottotraccia per evitare discussioni che potrebbero minare il proprio consenso elettorale. Tutto ruota intorno all’immagine. Questo è profondamente sbagliato. Il progetto esecutivo non ci sarà, tuttavia è evidente che questo è il momento giusto per il confronto. Si possono trovare soluzioni migliorative e compensative che spettano di diritto ai residenti delle abitazioni a cui a breve verrà tolta la luce”.

Sul progetto del nuovo parcheggio a Staglieno, peraltro, non pendono solo i mugugni dei residenti. L’ufficio difesa del suolo della Regione ha specificato che, allo stato attuale, gli interventi di costruzione ex novo non sarebbero ammissibili: “Ai sensi della normativa di piano di bacino – si legge – in ambito BB non sono consentiti interventi di nuova edificazione“. E una parte degli edifici previsti ricade proprio in quella fascia. Inoltre “non è neanche presente una analisi sulla previsione di misure o accorgimenti costruttivi per la protezione degli elementi dalle inondazioni, laddove ammissibili”. Per questo sono state chieste numerose integrazioni oltre che “una specifica valutazione della compatibilità degli interventi con la pianificazione di bacino vigente” per poter rilasciare eventualmente un’autorizzazione in deroga. Criticità che, assicurano da Tursi, si sta già lavorando per superare.