Staglieno, per il nuovo park di interscambio 4 palazzi da demolire: residenti sul piede di guerra - Genova 24

Genova. Per la costruzione della nuova rimessa Amt con annesso parcheggio di interscambio a Staglieno andranno espropriati e demoliti quattro caseggiati all’inizio di via Vecchia. La conferma ai timori dei residenti è nella documentazione del progetto definitivo, inserito nell’ambito del piano dei quattro assi di forza, pubblicata sul sito della Regione per la verifica di assoggettabilità alla procedura Via.

A essere coinvolti sono i primi cinque civici stretti tra l’attuale deposito, che andrà sostanzialmente demolito e ricostruito, e l’angusta strada che corre parallela a via Bobbio. Al posto di questi palazzi, come emerge sia dalle planimetrie sia dalla relazione generale sullo studio architettonico, sorgerà la nuova palazzina dedicata a uffici e servizi: “L’area di sedime della palazzina – si legge nel documento – coincide con l’impronta di edifici esistenti a destinazione residenziale per i quali è previsto l’esproprio e la demolizione. La palazzina si sviluppa su tre livelli e ha accesso sia da strada che dall’interno dell’officina”. A confermarlo è anche la relazione specifica sugli espropri.

L'area cerchiata in rosso è quella interessata dalle demolizioni

Dunque ai timori già esistenti per l’aggiunta di due nuovi piani destinati al grande parcheggio da 641 posti si aggiunge una certezza: una sessantina di famiglie dovrà sloggiare da via Vecchia e trovare un’altra abitazione. “È incredibile che finora il Comune non ci abbia mai detto nulla, nonostante tutti gli incontri che abbiamo chiesto all’assessore Campora – tuona Raffaella Capponi, residente che sta raccogliendo le firme per creare un comitato spontaneo di quartiere -. Molti di noi hanno speso cifre importanti per effettuare lavori di ristrutturazione sulle nostre case: se avessimo saputo che le avrebbero buttate giù avremmo lasciato perdere”.

Contrari al progetto anche diversi abitanti di via delle Ginestre e via Bobbio, preoccupati dall’impatto che il parcheggio avrà sul traffico e sulla qualità dell’aria. “Inoltre – prosegue Capponi – in tutti i palazzi c’è molto amianto. Siamo sicuri che verranno rispettate tutte le norme di sicurezza? E le macerie dove andranno a finire? Qui le persone sono arrabbiatissime, avremmo voluto confrontarci prima col Comune e non sapere tutto a progettazione conclusa“. E ora come si muoverà il nascituro comitato? “Intanto vogliamo capire se ci sono davvero i presupposti di pubblica utilità per l’esproprio. Noi preferiremmo restare nelle nostre case, ma se non fosse possibile vogliamo essere indennizzati in maniera adeguata. Con 50mila euro non ci ripago nemmeno un mutuo”.

Sulla sinistra i caseggiati che saranno demoliti, sulla destra la rimessa esistente

A quanto risulta la Regione avrebbe già chiesto l’attivazione di un tavolo Pris per gestire la partita degli indennizzi. Molto difficile, infatti, che esistano margini di discussione, visto che l’opera è già in fase di progettazione esecutiva: a vincere l’appalto integrato, che comprenderà anche i lavori sulla rimessa delle Gavette, è stato il raggruppamento Arco Lavori-Cosedil-Gemmo con un prezzo finale di 58 milioni. “Tenere tutti sulle spine, come ha fatto il Comune in questa occasione, è una modalità sbagliatissima – lamenta Roberto D’Avolio, presidente del Municipio -. È indicibile doversi sedere a un tavolo Pris senza aver avuto una condivisione del progetto. Zero partecipazione, zero confronto con la cittadinanza: l’approccio alla politica non può essere questo”. Nessun commento per ora dall’assessore Matteo Campora.

Sul progetto del nuovo parcheggio pendono anche le osservazioni della Regione secondo cui gli interventi di costruzione ex novo non sarebbero ammissibili in base alla normativa del piano di bacino. Per questo sono state chieste numerose integrazioni (già pervenute) oltre che “una specifica valutazione della compatibilità degli interventi con la pianificazione di bacino vigente” per poter rilasciare eventualmente un’autorizzazione in deroga. Criticità che, aveva assicurato nelle scorse settimane l’assessore Campora, si sta già lavorando per superare. La nuova copertura della rimessa delle Gavette