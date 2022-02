Spreco alimentare, a Genova ogni anno si buttano 10mila tonnellate di cibo buono - Genova 24

Genova. Sabato 5 Febbraio torna la Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Al Mercato Ortofrutticolo di Genova si taglia il traguardo dei 9 anni di collaborazione tra Società Gestione Mercato e l’Associazione Comunità San Benedetto al Porto nell’ambito del progetto Crea, Centro Recupero Eccedenze Alimentari, realizzato con la collaborazione del Comune di Genova e il sostegno di Fondazione Compagnia San Paolo e Fondazione Carige.

In una città dove ogni anno si buttano 10mila tonnellate di cibo ancora buono, i dati della raccolta al Mercato raccontano un’esperienza in positivo. Rete Ricibo punta a una #GenovaSprecoZero e l’esperienza al Mercato Ortofrutticolo di Genova insegna che dove c’è la volontà di agire si ottengono risultati importanti per il bene di tutta la città.

I numeri negli ultimi tre anni sono infatti importanti, nonostante l’attività sia stata sospesa per i mesi del lockdown: sono state recuperate circa 163 tonnellate di frutta e verdura per un valore stimato di circa 330.780,00 di euro; almeno 120 famiglie beneficiano regolarmente dell’ortofrutta recuperato e ogni anno vengono attivati almeno 5 percorsi di inserimento lavorativo per svolgere le attività di recupero alle quali partecipano più di 10 volontari.

A fine giornata i grossisti del Mercato Ortofrutticolo donano le eccedenze di frutta e verdura troppo mature per poter essere vendute nei giorni successivi. Queste vengono recuperate dai volontari del progetto gestito all’Associazione Comunità San Benedetto e ridistribuite alle persone in stato di bisogno in 2 empori solidali.

Il progetto negli anni è cresciuto, le giornate di recupero sono raddoppiate (il martedì e il venerdì). Nel 2018, la Comunità San Benedetto è diventata la coordinatrice della rete cittadina Ricibo che mette in rete circa 70 Associazioni.

Queste si occupano di recupero e ridistribuzione eccedenze alimentari e ora possono beneficiare e contribuire al recupero di frutta e verdura grazie alla collaborazione di Società Gestione Mercato La filiera recupero è tracciata attraverso una semplice app., Bringthefood, che i grossisti utilizzano anche per produrre tutta la documentazione necessaria per la donazione.