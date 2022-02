Spaccio di hashish e insulti ai carabinieri: un arresto e una denuncia - Genova 24

Genova. Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della Maddalena hanno arrestato per spaccio un 20enne, originario della Guinea, con pregiudizi di polizia.

I militari, di pattuglia in vico Largo, hanno notato infatti il ragazzo che, in cambio di alcune banconote da dieci euro, cedeva hashish ad un giovane, segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Poco dopo invece i carabinieri di Carignano hanno fermato una 50enne genovese con svariati pregiudizi di polizia e denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale perché durante l’identificazione ha insultato i militari.