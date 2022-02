Sopralluogo al Cep di Pra', nel mirino pulizia delle strade e raccolta dei rifiuti - Genova 24

Genova. Nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo con alcuni cittadini del quartiere Ca’ Nuova, con la presenza dell’assessore Campora, Amiu e la polizia locale. Tra le richieste dei residenti è emersa quella di trovare nuove soluzioni per la pulizia delle strade, la raccolta dei rifiuti ingombranti e l’installazione di nuove telecamere di sicurezza, per quello che compete l’area comunale.

“È importante trovare nuove soluzioni e convenzioni anche per le aree di competenza di Arte” commenta il consigliere Fabio Ariotti che continua dicendo: “Tutti i cassonetti verranno sostituti con quelli di nuova generazione. Abbiamo avuto rassicurazioni che verranno pulite con maggiore frequenza strade e caditoie”.

Il sopralluogo, dopo Via Novella è proseguito nelle altre vie, tra cui Via della Benedicta e Via Calamandrei. Nei prossimi mesi nel quartiere verranno effettuati i lavori di manutenzione straordinaria tramite bonus efficientamento energetico del 110%.

“Sono l’ultima nota di Arte: per l’ambito 5 e 6 Ponente sono in corso le procedure di gara, e bisogna lavorare al meglio per ottenere ottimi risultati, tra la manutenzione ordinaria e straordinaria e la lotta al degrado e alle occupazioni abusive per tutti i quartieri di edilizia popolare” conclude il consigliere Fabio Ariotti.