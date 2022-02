Somministra cocktail alcolici a due ragazzine, denunciata titolare di un bar di Pegli - Genova 24

Genova. Ha somministrato cocktail a base alcolica a due minorenni senza chiedere loro i documenti per verificare l’età e ha omesso di controllare il possesso della certificazione verde alla clientela. Per questo motivo, la titolare di un pubblico esercizio di Pegli è stata denunciata agli agenti della polizia locale

I fatti risalgono a venerdì scorso, 28 gennaio. Intorno alle 22, la pattuglia che stava effettuando il consueto presidio del territorio ha notato una folta presenza di giovanissimi nel dehors di un locale. Alcuni di loro stavano consumando bevande che avevano tutta l’aria di contenere alcol. La verifica per il controllo dell’età dei consumatori ha confermato il sospetto: due ragazze, di 14 e 15 anni, stavano gustando un cocktail a base di vodka. Una di loro – così come altri clienti del locale – non era in possesso di green pass.

Gli agenti si sono quindi rivolti alla persona dietro al bancone, che è risultata essere la titolare del locale. Quest’ultima si è giustificata dicendo che i cocktail alcolici erano stati ordinati da due maggiorenni, che poi, evidentemente, li avevano ceduti alle minorenni. Affermazione smentita da quanto invece riferito dalle ragazze, ossia di aver richiesto personalmente le consumazioni e di non essere state invitate a fornire documenti per attestare l’età.

Per la titolare del locale è scattata la denuncia per somministrazione di bevande alcoliche a minori, inoltre le è stato contestato il mancato controllo della certificazione verde ai clienti. Gli avventori sprovvisti di green pass sono stati a loro volta sanzionati.