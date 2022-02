Soggiornava in una stanza di albergo ma è scattato l'alert "hotel": era ricercata per furti e droga - Genova 24

Genova. Questa mattina all’alba la polizia di Stato ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Genova a carico di una 58enne.

La donna aveva preso alloggio in un hotel a Sampierdarena, in via Cantore, da cui è giunto in questura un “alert alloggiati” a suo carico in merito al provvedimento di esecuzione di ordine di carcerazione.

La donna doveva espiare una pena di anni 2, mesi 2, giorni 11 di reclusione. I poliziotti dell’ufficio prevenzione generale si sono recati all’hotel e hanno accompagnato la donna, pluripregiudicata per reati inerenti il patrimonio e gli stupefacenti, presso il carcere di Pontedecimo.