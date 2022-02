Skytram, M5s: "Approvata mozione per percorso di ampia partecipazione per evitare scelte sbagliate" - Genova 24

Genova. “L’idea del progetto SkyTram proposto e messo al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dalla Giunta Comunale è una soluzione inefficace per portare un adeguato servizio di trasporto pubblico in Val Bisagno”.

Lo dichiara la consigliera pentastellata del IV Municipio IV Lara Delpino, prima firmataria insieme alle colleghe Teresa Carrà e Rossella Fisichella di una mozione, passata oggi a maggioranza, per impegnare il presidente e la Giunta municipale ad attivarsi nei confronti del Sindaco e della Giunta comunale “ad avviare – come scrivono nell’impegnativa votata oggi – un percorso di ampia partecipazione con tutte le associazioni, comitati e cittadini residenti sul territorio al fine di elaborare una soluzione di trasporto pubblico più idonea, pratica e condivisa”.

“La realizzazione di questa idea di progetto necessiterebbe di ingenti costi pari a 580 milioni di euro (progetto iniziale con arrivo previsto a Molassana). Altrettanti costi si riterranno indispensabili per l’installazione di apparecchiature come scale mobili, pedane elevatrici e spese costanti di gestione e manutenzione per rendere facilmente accessibile l’infrastruttura a tutti i cittadini. Comporterebbe, oltretutto, forti impatti a livello ambientale ed estetico-paesaggistico dovuti all’incremento di cementificazione necessaria alla struttura portante dell’altezza pari a 9 metri circa. Il tutto senza tralasciare l’impatto economico, che avrebbe come primo effetto la considerevole svalutazione del mercato immobiliare in diverse zone della vallata”, dichiara in merito anche il consigliere comunale del M5S Stefano Giordano.

“Benché il Sindaco e la Giunta Comunale abbiano dato parere favorevole a un nostro Ordine del giorno sul bilancio al fine di aprire un dibattito pubblico sull’esigenza di un asse protetto al 100% nella Val Bisagno, elemento essenziale per investire in modo adeguato e condiviso il futuro del nostro trasporto pubblico locale, è tuttavia mancato un adeguato percorso sulla scelta di questo progetto. Non è stato infatti condiviso da subito in modo trasparente e partecipativo con le associazioni, i comitati e con la cittadinanza del territorio esattamente come il progetto riguardante l’asse di forza”, aggiunge Delpino.

“Se ci avessero ascoltato sull’unica soluzione attuabile, il tram, oggi non saremmo qui a dover discutere di un fallimento che apre a soluzioni tampone. La metropolitana leggera potrebbe essere una soluzione, ma necessita di approfondimenti tecnici e, soprattutto, partecipazione dei cittadini al fine di evitare scelte sbagliate calate dall’alto, dove il sindaco Bucci è professionista”, concludono i pentastellati municipali e comunali.