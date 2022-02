Skymetro in Valbisagno, il ministero finanzierà il progetto: linea unica con la metropolitana - Genova 24

Genova. Quindi si fa. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti finanzierà interamente, con 398 milioni, il progetto della Skymetro della Val Bisagno a Genova. L’annuncio questa mattina dall’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora.

“Abbiamo ricevuto una comunicazione dal ministro Giovannini dove ci comunica la volontà di finanziare la Skymetro della Val Bisagno – ha detto Campora, mostrando la missiva indirizzata al sindaco Bucci da Giovannini – e quindi ci accorderà un finanziamento di circa 400 milioni che andranno a finanziare l’infrastruttura. Questo è un progetto in cui noi crediamo molto e il ministero ha voluto finanziare l’intera opera che quindi sarà al 100% pubblica, inoltre non ci sarà rottura di carico con la linea della metropolitana ma abbiamo apportato alcune modifiche tecniche al progetto originario per evitare la soluzione di continuità”.

Inoltre il Comune ha annunciato di stare già lavorando all’ampliamento della linea della Skymetro fino oltre a ponte Fleming, quindi fino a Prato, per avere tutta la vallata collegata dal sistema di trasporto.

Cinque anni per averla. Se tutto andrà liscio. Entro il 10 marzo ci sarà la conferenza unificata dove sarà approvato il decreto. “Siamo riusciti a ottenere un risultato che molti ritenevano fosse difficile da raggiungere – continua Campora – dal punto di vista tecnico abbiamo implementato le progettualità che sono state presentate, adesso dobbiamo cominciare a correre e a fare tutti quegli atti necessari per arrivare alla fase esecutiva e al progetto da mettere a gara, con quest’opera noi andiamo in qualche maniera a completare il disegno della mobilità sostenibile, con i quattro assi, per cui è già stato finanziato il primo lotto, e che proseguirà con l’ampliamento della rete della metropolitana”.

Inizialmente il Comune aveva chiesto 250 milioni per il progetto, immaginandolo come project financing e quindi gestito in parte dai privati. Sarebbe stato, in sostanza, un mezzo di trasporto collegato ma non integrato alla rete di Amt. I quasi 400 milioni invece permettono all’amministrazione di valorizzare la partecipata Amt e di avere un importo sufficiente per progetto e treni.

Il collegamento con la metropolitana, anche se non sarà semplice da realizzare (di fatto servirà un cambio di direzione di circa 90 gradi) è l’atout che ha consentito al Comune di Genova di accedere ai finanziamenti del governo dedicati proprio all’ampliamento delle reti delle metropolitane nelle grandi città, e di non dover far rientrare il progetto all’interno di quelli finanziabili con il Pnrr. Secondo il ministero il sistema della Skymetro è pienamente compatibile con i bus elettrici, che assolvono a bisogni diversi in termini di mobilità.

I numeri del progetto. La Skymetro sarà lunga poco più di sei chilometri, percorribili in 11 minuti. Sarà probabilmente su binario unico, anche per motivi di impatto, con sdoppiamento all’altezza delle stazioni. Avrà una velocità commerciale media di 37 chilometri orari e una frequenza di cinque minuti. Potrà trasportare 442 passeggeri su ogni treno e avrà una capacità di esercizio di 8800 persone all’ora per direzione. Sarà composta da 4 treni e 8 vagoni (due vagoni per ogni treno). Ci saranno otto stazioni: Brignole, Stadio, Staglieno, Ponte Carrega, Sciorba, passerella verso via Emilia, ponte Fleming.

“Stiamo andando ad affinare il cronoprogramma, credo che possa essere fatta, spingendo, in cinque anni. E’ un’opera importante anche da un punto di vista ingegneristico, civile, unica anche nel contesto italiano – afferma l’assessore Campora – come altre soluzioni su cui stiamo diventando del pionieri, come il flash charging per i bus elettrici o il progetto della funivia a Begato, stiamo mettendo le basi per la città del futuro in nome della sostenibilità del trasporto pubblico”.

Il Mims ha comunicato che arriveranno anche 20 milioni per la messa in sicurezza del rio Maltempo in Valpolcevera e, nei prossimi mesi, il finanziamento del prolungamento della metropolitana.