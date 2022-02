Sicurezza sul lavoro, a Genova il 10% dei cantieri edili presenta gravi irregolarità - Genova 24

Genova. Oltre 350 controlli nei cantieri edili da parte dei carabinieri e della polizia locale da ottobre a oggi e nel 10% dei casi sono state riscontrate gravi violazioni nella sicurezza.

Il punto è stato fatto questa mattina in un incontro in Procura. Presenti il procuratore Francesco Pinto, il sostituto procuratore Stefano Puppo, i vertici di Carabinieri e polizia locale e i rappresentanti di Asl3, As4 e ispettorato del lavoro.

I controlli sono la conseguenza di una direttiva emanata dalla procura lo scorso autunno, subito dopo la morte Davide D’Aprile, l’operaio caduto da un ponteggio in via Cecchi a settembre.

Nel documento stilato dalla procura è contenuta una scheda semplificata per riconoscere un cantiere in condizioni “al di sotto del minimo etico di sicurezza”. In particolare, i militari hanno ispezionato 239 cantieri e segnalato alla Asl di competenza 20 infrazioni gravi. La polizia locale, invece, ne ha controllato un centinaio trovandone una decina con irregolarità gravi.



Dopo una prima fase di formazione di militari e agenti per potere controllare i cantieri e riscontrare le macro irregolarità, sono partiti i controlli. Dopo le segnalazioni la Asl ha comminato le prescrizioni per la messa in regola.

“Grazie a questi controlli – ha sottolineato il procuratore Pinto – si è intervenuti in tempo, prevenendo infortuni gravi o mortali. La Asl, da sola, non sarebbe riuscita a verificare la regolarità delle decine di cantieri partiti dopo il super bonus”.