Si separano le strade tra Corrado Schiazza e la Sestrese - Genova 24

Genova. “La Sestrese, con profondo rammarico, in vista della fase finale (play out), comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Corrado Schiazza.

La decisione non cancella 4 stagioni indimenticabili, nelle quali mister Schiazza e Zamana hanno riportato la Sestrese nel massimo campionato regionale, con muneri record, sfiorando la semifinale per l’accesso alla Serie D nell’ultimo torneo e facendo esordire in prima squadra bel 16 giocatori del settore giovanile verde stellato.

A Corrado Schiazza e Massimo Zamana rivolgiamo i migliori augui per il loro futuro sportivo.

Nei prossimi giorni, la società sceglierà il nome del successore.

La ripresa degli allenamenti verrà, temporaneamente affidata a Michele Fabiani, responsabile del settore giovanile, uomo di società e valido allenatore delle giovanili”.