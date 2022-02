Settore eventi e cerimonie: stanziati 60 milioni per la ripresa - Genova 24

Wedding e cerimonie, hotellerie, ristorazione, servizi di catering…

Sono tanti i settori che, a causa della pandemia, sono stati colpiti da un grave calo del fatturato.

L’impossibilità di organizzare un evento, o di festeggiare un momento speciale, ha causato la sospensioni di molte attività, se non addirittura la loro chiusura.

Ma le soluzioni ci sono, specialmente con un bando da 60 milioni di euro.

Sono questi, infatti, i fondi stanziati per la ripresa economica del settore eventi come il wedding, l’intrattenimento, la ristorazione e le strutture ricettive colpite dall’emergenza Covid.

Per ricevere un contributo che possa colmare la percentuale del calo di fatturato comprensivo della stagione 2019/2020 le attività hanno la possibilità di iniziare fare domanda.

Con questo bando l’Italia, insieme a noi, si augura che finalmente si possa ritornare alla normalità e festeggiare gli eventi più emozionanti.

