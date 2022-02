Sette minuti di apprensione, cagnolino finisce sui binari della metropolitana: salvo - Genova 24

Genova. Un imprevisto, per fortuna a lieto fine, questo pomeriggio all’interno di una delle stazioni delle metropolitana di Genova, quella di San Giorgio. Un cane di piccola è sfuggito al controllo della sua padrona ed è finito sui binari, proprio mentre uno dei treni era fermo in banchina in attesa di ripartire.

Per fortuna il conducente della metro si è accorto di quanto stava accadendo e ha fermato il convoglio. Nel frattempo alcuni operatori sono scesi sui binari e dopo qualche minuto hanno recuperato il quattro zampe, spaventato ma in buone condizioni.

Il servizio della metropolitana è stato interrotto per sette minuti, il tempo di restituire il cagnolino alla proprietaria e ripartire. Non prima, però, di un applauso da parte di tutti i passeggeri presenti, scesi dalla metropolitana per assistere al salvataggio.

L’episodio è stato ripreso e diffuso pubblicamente sui social da un cittadino, Mohamed Omar. Suo il video e le immagini che trovate nell’articolo.