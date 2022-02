Sestri Ponente, ribaltamento a mare: varato e affondato il primo cassone in calcestruzzo - Genova 24

Genova. Si sono concluse le operazioni di varo e affondamento del primo cassone cellulare in calcestruzzo armato del ribaltamento a mare di Sestri Ponente. Il cassone T5 – così è denominato – è il primo di altre 18 strutture simili che mano a mano saranno “affondate” nello specchio acqueo di fronte ai cantieri navali di Sestri per permetterne l’espansione.

Il cassone T5 ha dimensioni in pianta pari a 33,56 per 16 metri e altezza di 13,70 metri. È stato varato e affondato attraverso una procedura che ha previsto diversi passaggi: lo spostamento del cassone che con il bacino di prefabbricazione ha raggiunto una zona dello specchio acqueo con una profondità di circa 15 metri, quindi l’ affondamento del bacino di prefabbricazione e messa in galleggiamento del cassone, il traino del cassone galleggiante e l’ormeggio presso il pontile esistente nell’attesa della finitura del fondale, l’affondamento del cassone nella posizione finale, con il riempimento di acqua marina.

Tutte le operazioni si sono svolte con l’ausilio di un rimorchiatore e cime di ormeggio.

Il progetto fa parte del programma straordinario di interventi previsto dal decreto Genova. Il soggetto attuatore dello specifico intervento è il Comune di Genova, mentre i lavori sono realizzati dal raggruppamento temporaneo di imprese: Fincosit, Consorzio Stabile Grandi Lavori, Consorzio Integra e Icm.