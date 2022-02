Sestri Levante, saldo positivo per le imprese nel 2021: 63 aperture contro 24 cessazioni - Genova 24

Sestri Levante. Un saldo ampiamente positivo quello relativo alle attività economiche del comune di Sestri Levante che nel 2021 registra 63 aperture a fronte di 24 cessazioni di attività.

“In un periodo come quello che stiamo vivendo – commentano la sindaca Valentina Ghio e l’assessora al commercio Maria Elisa Bixio – leggere i dati che ci arrivano dallo sportello attività produttive è particolarmente confortante e ci dimostra che Sestri Levante e il suo tessuto commerciale sono vivi e attivi. In questi mesi abbiamo partecipato con grande piacere a diverse nuove aperture: vedere l’entusiasmo e la voglia di fare di tanti imprenditori e le strade della città rimanere vivaci e popolate di tante attività differenti è un bel segnale per tutto il territorio”.

63 nuove attività che confermano, sottolinea il Comune, il trend positivo dell’ultimo triennio e che coinvolgono l’intero tessuto urbano, non solo il centro storico.

In particolare i dati evidenziano una crescita delle strutture ricettive non alberghiere, confermando la tenuta del turismo sul territorio nonostante la pandemia, e 31 nuovi esercizi di vicinato, di cui 18 di generi non alimentari. Oltre a questi i numeri lo sportello attività produttive segnala oltre 25 subentri nella gestione di attività già esistenti, quasi 10 trasferimenti di sede e diversi ampliamenti di attività, evidenziando una decisa vivacità del mondo imprenditoriale locale.

Il Comune di Sestri Levante negli anni ha lavorato su diverse politiche per la tutela del tessuto commerciale a partire dal percorso dedicato alle Botteghe storiche e ai locali di tradizione, per arrivare alla stipula dell’ex Patto d’area, oggi Intesa, che tutela i caratteri storico, architettonici, ambientali del centro storico, limitando la nuova introduzione di attività commerciali lontane dalle caratteristiche del tessuto locale, con l’obiettivo di salvaguardare l’identità culturale e le peculiarità del territorio, guardando al contempo alla qualificazione del comparto commerciale e la valorizzazione delle tradizioni e produzioni locali.

Durante la pandemia l’amministrazione comunale ha poi messo in campo diverse misure a sostegno delle attività locali, tra cui le agevolazioni Tari, la concessione di ulteriore suolo pubblico gratuito per superare le difficoltà della pandemia e la concessione di 64 mila euro di contributi alle attività che hanno subito una diminuzione del fatturato a causa della pandemia che sono stati erogati a oltre 100 aziende che ne hanno fatto richiesta, di cui 49 femminili o giovanili.