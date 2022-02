Sestrese: respinte le dimissioni di Andrea Catania - Genova 24

Genova. Andrea Catania,direttore sportivo della Sestrese, al termine della gara persa (1-0) dai verde stellati con il Cadimare, ha rimesso, con alto e raro senso di responsabilità, il suo mandato alla società “per una valutazione serena e complessivo dei compiti e risultati del campo e non , a 360°”.

La dirigenza, con in testa il presidente Sciortino, il vice presidente Gualtieri ed il direttore generale D’Acierno, ha deciso – già nel dopo gara – di non accettare le dimissioni, ribadendo l’inalterata fiducia nel direttore sportivo.

“All’orizzonte c’è una salvezza per cui lottare ed un movimento in continua crescita, nuovi importanti progetti nel presente e nel futuro, che vedranno, come sempre, coinvolte tutte le cariche del movimento verde stellato , Area Giovani in primis.