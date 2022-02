La Sestrese fa suo lo scontro salvezza col Molassana: 4 a 1 - Genova 24

Genova. Sestrese e Molassana si affrontano, giovedì 3 febbraio, ore 20, al ‘Piccardo’ di Borzoli, nella gara di recupero del 17° turno del campionato di Eccellenza, girone B.

Le due squadre stanno lottando per cercare di evitare l’ultimo posto in graduatoria, che porta alla retrocessione diretta in Promozione.

I verde stellati di mister Corrado Schiazza hanno, in sedici partite giocate, 14 punti in classifica, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, 13 reti segnate e 26 subite.

Il Molassana allenato da Antonio Pandiscia ha 11 punti, in 17 gare disputate (2 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, 11 reti realizzate, 26 subite.

La cronaca.

Sestrese – Molassana Boero 4 – 1

Le due compagini scendono in campo nelle seguenti formazioni:

Sestrese: Tirio, Tecchiati, Lanza, Vagge, Ansaldo, Padovan, Zanoli, Caramello, Mura, Sighieri, Sakhi.

A disposizione: Rovetta, Bisio, Bazzurro, Delgado Gamarra, Broso, Di Sisto, Tomè, Zanetti, Piraino.

Molassana: Carlucci, Oliva, Mancini, Drago, Beninati, Patini, Grosso, Rapetti, Bondi, Biancato, Bilanzone.

A disposizione: Berardi, Eranio, Farina, Giansoldati, Barabino, Rossi, Mereto.

Terna arbitrale della sezione di Genova: dirige l’incontro Guglielmo Noce, assistito da Luigi Arado e Michele Bernardini.

Nutrita cornice di pubblico, con la tifoseria verdestellata molto rumorosa, grazie anche alla presenza di tantissimi ragazzi del settore giovanile.

La Sestrese si spinge subito all’attacco e nel 1° minuto di gioco conquista un corner. Palla messa in area da Sighieri, colpo di testa ravvicinato che Carlucci respinge, ma Sakhi trova la deviazione vincente. 1 a 0. Partenza sprint dei verdestellati, subito in vantaggio.

La squadra guidata da Schiazza è molto compatta in fase di non possesso, con nove uomini dietro la linea della palla e con il solo Mura davanti. Il Molassana sembra aver subito il colpo del gol a freddo e stenta a costruire manovre degne di nota.

All’11° Lanza, infortunato, deve lasciare il posto a Di Sisto. Il neo entrato un minuto dopo viene ammonito per un’entrata scorretta.

Al 15° raddoppia la Sestrese. Cambio campo, palla a Tecchiati che la mette al centro dell’area dove si avventa di testa Sakhi che insacca. 2 a 0.

Al 26° secondo cambio forzato tra i verdestellati: esce Mura, entra Tomè.

Al 27° Molassana per la prima volta pericoloso, ma Bondi, seppur indisturbato in area, colpisce debolmente di testa e non crea problemi a Tirio.

Al 28° conclusione di Grosso: traversa.

Al 29° sostituzione anche tra i rossoazzurri: esce Drago, entra Mereto.

Al 30° fiondata di Vagge dal limite, strepitosa risposta di Carlucci che para in angolo.

Al 32° ancora Vagge ci prova dai diciotto metri, la palla sorvola di poco la traversa.

Al 42° Biancato, su una punizione da posizione laterale, colpisce la traversa della porta difesa da Tirio, bravo a deviare per evitare la rete.

Al 45° viene espulso un componente della panchina del Molassana, su segnalazione di un assistente. Si tratta di Eranio.

Nel terzo minuto di recupero la Sestrese segna la terza rete con Tomè che risolve in rete un batti e ribatti in area. 3 a 0.

Si va al riposo con la Sestrese avanti 3-0. Ottima, in questa prima metà di gara, la prova della squadra di mister Schiazza, che ha giocato una partita molto intensa con Sighieri play davanti alla difesa a dirigere il gioco, tre mezze punte, creando tanto soprattutto sulle fasce con sovrapposizione degli esterni. I rossoazzurri hanno sì colpito due traverse, ma su azioni sporadiche.

Secondo tempo. Il Molassana è chiamato a reagire subito per provare a riaprire la partita.

Al 2° la formazione ospite va vicina al gol: cross in area, Grosso di piatto anticipa il diretto avversario e la palla esce di un soffio.

All’8° Bazzurro sostituisce Zanoli.

Al 15° calcio di rigore in favore del Molassana. Lo calcia Biancato con uno scavetto: rete. 3 a 1.

Al 22° viene ammonito Caramello per gioco scorretto.

Al 25° esce Tomè, sostituito da Broso.

Al 28° la Sestrese cala il poker. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla viene scodellata in area, un difensore del Molassana, nel tentativo di anticipare Sakhi, infila la propria porta. 4 a 1.

La quarta rete dei padroni di casa spegne l’incontro, con il risultato ormai in cassaforte per i verdestellati.

Finisce col risultato di 4-1.

Per il Molassana, colpito a freddo, la partita è stata subito in salita. La Sestrese, in particolare nel primo tempo, ha giocato molto bene. Gli ospiti in avvio di ripresa hanno provato a riaprire l’incontro, ma l’illusione è durata poco.

La Sestrese centra così la quarta vittoria in campionato, la seconda consecutiva, e sale a quota 17 punti, mettendosi al sicuro dall’ultimo posto: disputerà i playout. La retrocessione diretta sarà una questione tra Cadimare (12 punti) e Molassana (11), con i rossoazzurri che hanno giocato una partita in più.