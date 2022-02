Sestrese, Federico Fogli è il nuovo presidente dell'area giovani - Genova 24

Genova. La FS Sestrese Calcio 1919 annuncia un importante ingresso nell’organigramma societario: da oggi Federico Fogli è il presidente dell’area giovani verdestellata, che comprende settore giovanile e scuola calcio e si sviluppa nei due poli di Borzoli e della Corderia.

Nato e cresciuto a Sestri Ponente, imprenditore di successo a capo della Effedue Porte, una delle realtà più importanti del tessuto commerciale sestrese, Fogli rappresenta, per legame con la delegazione, spirito imprenditoriale e passione legata ai colori verdestellati, la figura ideale per sostenere il florido vivaio verdestellato verso nuovi e ambiziosi progetti di crescita costante e ulteriore.

Già a partire dall’inizio di questa stagione sportiva 2021-2022 Effedueporte & Finestre Genova era diventato sponsor ufficiale delle giovanili verdestellate. Ora l’ingresso ufficiale nell’organigramma ufficiale con un incarico di fondamentale importanza, in cui Fogli lavorerà a stretto contatto con il direttore generale Antonio D’Acierno, con il direttore di tutta l’Area Giovani Mauro Bernabei, sempre più al centro del progetto della “cantera” verdestellata, e i responsabili Michele Fabiani (settore giovanile) e Matteo Pizzaferri (scuola calcio).

Tanti gli obiettivi da perseguire in questo nuovo e rinnovato corso delle giovanili verdestellate: progetti e idee ambiziose, un aumento costante nei numeri e l’obiettivo sempre primario di formare giovani calciatori in grado di essere poi inseriti nella prima squadra e quindi con un naturale rapporto diretto con il direttore sportivo della prima squadra Andrea Catania.

Federico Fogli è legato alla Sestrese da un indissolubile legame: papà di tre giovani atleti che militano in altrettante leve di settore giovanile e scuola calcio, è già protagonista da alcuni mesi di importanti interventi di ristrutturazione, accanto alla società Sestrese, di tutto l’impianto del campo sportivo a sette della ex Corderia, cuore pulsante di tutta la scuola calcio, diventato in pochi mesi un “gioiellino” destinato presto a migliorare ancora.

Lo stesso, con interventi mirati di manutenzione e miglioria della struttura (propedeutici anche al restyling completo che avverrà in estate a tutto l’impianto, manto erboso in primis, già previsti dal progetto seguito dal presidente Sciortino con il Comune di Genova), avverrà al “Piccardo” di Borzoli da domani 8 febbraio.

Il presidente Sebastiano Sciortino, il vicepresidente Valerio Gualtieri e tutta la società, danno il benvenuto a Federico Fogli nella grande famiglia verdestellata.

Le parole del presidente Sebastiano Sciortino: “Entra ufficialmente nel nostro organigramma una figura importante e di grande spessore come Federico Fogli. In questi mesi ho conosciuto un imprenditore che ha entusiasmo e soprattutto determinato e che è legato alla Sestrese e a Sestri. Per questo con il vicepresidente Gualtieri, il dg D’Acierno e tutte le figure societarie pensiamo sia la figura ideale che intraprendere un nuovo e ambizioso percorso di ulteriore crescita di tutto il nostro movimento giovanile. L’obiettivo è sempre quello di aggiungere ulteriori ragazzi cresciuti con noi in prima squadra, un obiettivo che negli ultimi anni stiamo già portando avanti con successo e che il direttore sportivo della prima squadra Andrea Catania in stretto contatto con il dg D’Acierno e il direttore area giovani Bernabei perseguiranno anche e sempre di più in futuro”.

Il commento di Federico Fogli, presidente area giovani: “È con grande entusiasmo e orgoglio che accolgo questo ingresso in società. In questi mesi l’entusiasmo, ma soprattutto la professionalità di una figura importante e di valore come quella di Mauro Bernabei, sono state determinanti per portarmi alla scelta di fare questo importante passo che vado ad intraprendere da oggi. Sono nato e cresciuto a Sestri, la mia realtà commerciale ha sede qui, e la Sestrese rappresenta un punto di riferimento per tutta la nostra delegazione. Tutto questo è naturale che rappresenti anche uno stimolo in più per fare le cose per bene, con investimenti mirati ma al tempo stesso ambiziosi. Siamo già intervenuti con interventi strutturali sul campo della Ex Corderia, lo stesso avverrà, con lavori miratida domani 8 febbraio al ‘Piccardo’, prima della ristrutturazione completa dei prossimi mesi già prevista a cui il presidente Sciortino ha lavorato al progetto con il Comune di Genova. Ricoprirò un ruolo in cui – a stretto contatto con il dg D’Acierno, il direttore Bernabei e tutte le figure di valore già presenti – lavorerò con grande determinazione per crescere e contribuire ulteriormente al miglioramento costante di tutto il Settore Giovanile e Scuola Calcio. Ringrazio il presidente Sciortino e tutte le figure societarie, l’obiettivo è quello di migliorare, di aggiungere qualcosa di importante, di dare la possibilità alle famiglie dei nostri atleti di essere ancora più orgogliosi di far parte di questa famiglia. Progetti ne abbiamo tanti, abbiamo le idee chiare. C’è tutto per fare bene e vedere altri ragazzi della nostra cantera esordire in prima squadra”.