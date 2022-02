Serie D: la webcronaca diretta del match tra Ligorna e Chieri - Genova 24

LIGORNA 0 – CHIERI 0

16′ Prima conclusione del Chieri, che approfitta di un errore in disimpegno dei padroni di casa. Fiory si fa trovare pronto.

13′ Entrata dura di Balan ai danni di Donaggio. L’arbitro non estrae il cartellino giallo.

7′ Colpo di testa di Gerbino tra le braccia di Edo. Ligorna intraprendente ma il Chieri dà dimostrazione di essere una squadra estremamente quadrata.

6′ Angolo del Ligorna battuta da Botta. Donaggio anticipato. I saltatori di mister Didu si dimostrano ancora una volta efficaci.

1′ Partenza sprint del Ligorna, con Ciricola che guadagna un calcio d’angolo. I genovesi mettono due volte la palla in mezzo ma la difesa del Chieri è attenta e spazza via.

Primo tempo

Ligorna: Fiory, Calcagno, Scannapieco, Botta, Lipani, Cericola, Cipolletta, Donaggio, Gerbino, Casanova, Silvestri. A disposizione: Atzori, Placido, Bacigalupo, Gomes, Raja, Brunozzi, Lala, Salvini, Bacherotti. Allenatore: Roselli.

Chieri: Edo, Ferrando, Renolfi, Balan, Conrotto, Benedetto, Calò, D’Ippolito, Varvelli, Ponsat, Foglia. A disposizione: Gragnoli, Capra, Fioccardi, Ciccione, Modesti, Mammarella, Pautassi, Filoni, Poppa. Allenatore: Didu.

Genova. Match complicato per il Ligorna. Il Chieri occupa il quarto posto in classifica grazie a 37 punti conquistati. La squadra di Roselli, invece, ha 26 punti e deve cercare i punti necessari per allontanarsi definitivamente dalla zona play out.