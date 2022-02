Serie D: il Ligorna miete un'altra vittima illustre espugnando il Silvio Piola, alla Lavagnese il derby contro il Sestri Levante - Genova 24

Genova. Oggi pomeriggio è andato in scena il venticinquesimo atto del Girone A del campionato di Serie D. Tra risultati sorprendenti e attese conferme si è celebrato un turno di grande calcio, una giornata che ha visto la bellezza di 23 reti siglate. A distinguersi per gli ottimi risultati ottenuti ci hanno pensato soprattutto le genovesi, formazioni confermatesi agguerrite ed affamate riuscendo persino a ribaltare i pronostici.

Quest’ultimo è sicuramente il caso del nuovo Ligorna targato Giorgio Rosselli, allenatore che ha completamente cambiato la stagione dei biancoblù, trasformati e capaci di affermarsi addirittura contro le più quotate Chieri e Novara, squadre in lotta per le zone nobili della classifica sorprese dalla tenacia e dalla solidità difensiva mostrate dalla compagine del presidente Saracco. Quest’oggi dunque la prima della classe ha rallentato proprio per colpa del Ligorna, prima formazione in stagione riuscita nell’impresa di espugnare il Silvio Piola.

A regalare spettacolo è stato anche il derby in salsa genovese che ha visto sfidarsi la Lavagnese ed il Sestri Levante, due compagini in lotta per la salvezza le quali hanno dato vita ad uno spettacolo gobidile. Alla fine è stato 2-1 per i padroni di casa, una boccata di ossigeno che ha dato ragione alla società bianconera la quale, in settimana, aveva optato per esonerare Gianluca Fasano affidando la squadra a mister Gianni Nucera. La Lavagnese per il momento resta comunque al penultimo posto in classifica ma, con la vittoria conquistata oggi, avvicina notevolmente l’Imperia (sconfitto dal Borgosesia, ndr), adesso distante soltanto una lunghezza.

In conclusione Sanremese e Vado sono riuscite ad imporsi contro Saluzzo e Pont Donnaz, due vittorie fondamentali per poter continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi senza particolare affanno. È terminata così la venticinquesima giornata del Girone A della Serie D, un raggruppamento particolarmente agguerrito per un campionato che si sta dimostrando sempre più sorprendente ed elettrizzante.