Serie C, Virtus Entella contro Siena: la diretta testuale - Genova 24

Chiavari. Si conclude questa sera l’ottava giornata di ritorno del girone B della Serie C, con il posticipo che vede di fronte Virtus Entella e Siena.

I chiavaresi occupano la quarta posizione in classifica in solitaria con 46 punti; un ottimo punto di partenza in ottica playoff. I toscani si trovano all’ottavo posto a quota 34 ed hanno bisogno di punti per non rischiare di uscire dalle prime dieci.

Negli ultimi quattro turni entrambe le squadre hanno raccolto ben 10 punti All’andata finì 1 a 0 per i bianconeri.

La cronaca. Gennaro Volpe, privo di Paolucci, Capello e Morosini, schiera un 4-3-1-2 con Borra; Coppolaro, Pellizzer (cap.), Chiosa, Pavic; Palmieri, Lipani, Karic; Schenetti; Merkaj, Magrassi.

A disposizione: Siaulys, Barlocco, Alesso, Dessena, Morra, Silvestre, Rada, Di Cosmo, Lescano, Meazzi, Sadiki.

Pasquale Padalino presenta gli ospiti con un 3-5-2 con Lanni; Crescenzi, Terzi, Terigi; Mora, Cardoselli, Pezzella, Bianchi, Favalli; Ardemagni, Guberti (cap.).

In panchina siedono Mataloni, Bastianello, Dumbravanu, Farcas, Guillaumier, Disanto, Fabbro, Caccavallo, Bani, Meli, Laverone, Paloschi.

Arbitra Eugenio Scarpa della sezione di Collegno, assistito da Francesco Collu (Oristano) e Andrea Bianchini (Perugia); quarto uomo Edoardo Gianquinto (Parma).

Locali con la tradizionale tenuta: maglia a strisce verticali biancocelesti, calzoncini e calzettoni bianchi. Senesi in maglia giallo ocra, calzoncini e calzettoni neri.

Al 6° Lipani prova il destro da fuori, a lato.

Al 7° corner per i chiavaresi. Palmieri lo calcia sul secondo palo, Pellizzer di testa manda a lato.

Al 10° Lipani perde palla sulla trequarti, Guberti avanza e calcia a rete: fuori di poco.

All’11° Entella in vantaggio. Schenetti al limite dell’area difende palla, poi scocca un interno sinistro verso il palo opposto che si infila in rete. 1 a 0.

Guberti mette palla in rete, ma era in fuorigioco.