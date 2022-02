Serie C Silver: seconda vittoria di fila per Pegli, più 7 ai danni di Sestri - Genova 24

Arenzano. Seconda vittoria consecutiva nel 2022 per il Basket Pegli e striscia aperta 4-1 nelle ultime cinque giocate per i ragazzi cari alla presidentessa Traversa che occupando in solitaria la terza posizione a 12 punti, iniziano ad intravedere qualche possibilità in più per raggiungere una salvezza che qualche mese fa sembrava una “Mission Impossible”. Gli innesti dei fratelli Mozzone stanno momentaneamente contenendo le assenze di Mrgic e Nicoletti; gli arancioblù dovranno però ancora lottare in una classifica cortissima (ogni vittoria vale 4 punti) per raggiungere l’obiettivo iniziale della salvezza.

Dopo più di due mesi il Basket Pegli torna a giocare tra le vetrate del PalaCorradi e, a far visita ai bluarancio, è Pallacanestro Sestri che, nel girone d’andata, si era imposta con autorità con il punteggio di 68-58. Partenza Sestrese con un 6-0 firmato Zito-Aldrighetti con due bimbe su disattenzioni pegliesi. Rispondono Mozzone A. e Zaio A. per il 6-4 con due lay-up.

Pegli prova a salire in difesa ma gli ospiti sbagliano pochissimo in attacco e altre due bombe di Aldrighetti portano i neroazzurro sul +3 di fine quarto, contenuto da 8 punti di Monaldi. Gli arancioblù non demordono, pareggiano a 24 al 13′ e, con un reverse a rimbalzo offensivo di Bruzzone, mettono la testa avanti. Nella metà campo difensiva i padroni di casa pagano oltremodo l’atteggiamento aggressivo (bonus al 3′ del secondo quarto) mandando ripetutamente in lunetta Sestri e la minor fisicità vicino a canestro. Al 31 pari al 16′ è un 6-0 neroazzurro di contropiede che costringe la panchina locale al time-out. Grillo raccatta dalla spazzatura rimbalzi offensivi e tiri liberi consentendo a Mozzone & Co. di andare al riposo sul -2 e senza inerzia a sfavore. I locali non cambiano nulla nell’intervallo, 43 pari al 25′, Sestri inizia a patire l’agonismo della partita, Mozzone A. e Zaio M. bucano la difesa avversaria con appoggi giocando 1vs1 ma sprecano in difesa con molti errori sui cambi e poca furbizia nella gestione dei contatti. E’ comunque un 6-0 arancioblù negli ultimi 120″ di quarto che porta i padroni di casa sul 53-47 prima dei due liberi realizzati da Caversazio. Gli ospiti non ci stanno e, con un mini-break di 5-0 chiusi da una tripla di Zito vanno sul 53-54, bomba di Nseshi per il 56-54 Pegli, sul possesso successivo nuovamente Zito oltre l’arco fa 56-57.

Time-out Pegli e Grillo realizza il 58-57 in post basso su un cambio difensivo a 4’30” dalla sirena; 58-59 Sestri con altri due punti di Barnini vicino a canestro. 5-0 arancioblù firmato da un contropiede di Mozzone A e una soluzione vincente di Zaio M prima dell’appoggio a 1’58” del solito Barnini per il 63-61. Finale in cui i locali fanno solo recuperate in difese e, primi con un gancio Mancini di Grillo, poi con i liberi di Mozzone A. e Schiano fissano il 68-61 finale.

Prossimo incontro in trasferta a Cogoleto contro la seconda della classe che, a metà novembre, era passata al PalaCorradi con il risultato di 54-75.

Il tabellino:

Basket Pegli – Pallacanestro Sestri 68-61

(Parziali: 19-22; 35-37; 53-49)

Basket Pegli: Mozzone E. 3, Monaldi 10, Bruzzone 2, Nsesih 12, Khelifi, Cartasegna NE, Schiano 2, Mozzone A. 18, Vagnati, Zaio A. 5, Grillo 7, Zaio M. 9. All.re Costa Ass. Conforti-Crocco.

Pallacanestro Sestri: Massabò NE, Negrini, Penna, Baiardo 5, Mozzo 6, Caversazio 11, Aldrighetti 11, Zito 15, Boyanov, Barnini 13, Guidi. All.re Mariotti Ass. Giannattasio-Razzetti